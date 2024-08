René Franco defiende a Adrián Marcelo de Andrea Legarreta: “no eres psicóloga para dar diagnostico”

René Franco, es un periodista mexicano quien es un panelista recurrente en las galas del reality show de La Casa de Los Famosos, causó controversia en redes sociales luego de defender a Adrián Marcelo de la conductora del programa matutino, Andrea Legarreta, quien lo llamó psicópata en televisión nacional.

En un momento del programa ‘Hoy’, la conductora de 53 años, Andrea, declaró que su compañero Arath de la Torre tenía mucha paciencia para “no partirle el hocico a semejante psicópata”, refiriéndose al regiomontano.

Aplausos a René Franco

Como si Andrea Legarreta no tuviera cola que le pisen.

Tooodos tenemos, hasta los que se creen puros y santos pic.twitter.com/jrm4j16x5X — #ArizpeYSusJudas (@ArizpeMiguelZ) August 30, 2024

Franco, cuestionó las declaraciones de la conductora y expresó que Legarreta no está facultada para dar un diagnóstico en televisión, ya que no es psicóloga.

“A ver espérame Andreita, no puedes diagnosticar a nadie en vivo, en televisión, y menos si no eres psicóloga, porque si eres psicólogo entonces ya es legal, no puedes”, señaló.

“Al psicópata no se le nota nada, es hermoso, es maravilloso, a Adrian se le nota todo al güey. Entonces tiene locura, es un macho en rehabilitación y ¿quién no? Hasta los gays son machos en rehabilitación en este país”, comentó.

El conductor y panelista también se refirió al comportamiento de Adrián Marcelo, quien declaró que el regiomontano es considerado como uno de los integrantes más polémicos del programa, no tiene signos de psicopatía porque “se le nota todo”, pero que señaló sí “es un macho en rehabilitación”.

