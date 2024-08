Arath de la Torre tiene fuerte enfrentamiento con Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México

Después que Ricardo Peralta fuera exhibido por desear que Arath de la Torre se quedara dentro de La Casa de los Famosos México para que así fuera castigado, y sufriera estar lejos de sus hijos.

Karime vio la grabación tras la oportunidad de ver el controversial clip por una dinámica, el conductor del programa matutino,Hoy, decidió encarar al influencer y lo acorraló en solitario para lanzarle más de un dardo.

Arath de la Torre arremetió así en contra del creador del contenido:

“No se vale negar algo que dijiste, no es de hombres. Dios es tan grande y me ama tanto que me lo puso (el video de Ricardo). ¿Sabes cómo quedaste ante el país? Como un hombre maquiavélico, que lo que quiere es torturar a un hombre y a sus hijos para que no se vean”.

El actor cuestionó que al influencer por verse en palabras de él, “maquiavélico”, usara la palabra torturar.

Arath a Ricardo: “Eres maquiavélico, me negaste que dijiste a tu público que me torturaran dejándome aquí. Tú comunidad promueve el amor no el odio. Seguro haz perdido muchos followers” Arath de la Torre acaba de simbrar a Ricardo Peralta pic.twitter.com/SCJ4cHtPhl — Voz Populi Quintana Roo (@VozPopuliQRoo) August 31, 2024

“Pero decir vamos a torturarlo, la palabra tortura... seguramente ya perdiste muchos seguidores, yo te lo aseguro. Es maquiavélico, es de una persona que viene del mal. ¿Por qué tanto odio hacia mí?”.

Arath de la Torre hizo mención de lo que Charly, su novio, le dijo durante la dinámica de congelados: “No entendiste a tu novio cuando te vino a decir ‘Hazle caso a Arath’. Tu comunidad promueve el amor, no el odio”.

El creador de contenido quedó sin palabras y aseguró que no le importa perder seguidores, después del intenso enfrentamiento, Ricardo fue hablar con su cuarto después.

