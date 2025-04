Gonzalo Pineda se lanza en contra el arbitraje tras empate ante Juárez en el Estadio Jalisco

Después de que no se sancionaron dos penales favorables para el cuadro Rojinegro en el duelo ante Juárez, el director técnico de Atlas, Gonzalo Pineda, explotó en contra del arbitraje, asegurando que su equipo se ha visto afectado en los últimos tres encuentros.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

“Hay un daño irreversible en las decisiones del arbitraje en los últimos tres partidos. Es decir, lo del partido de América es un daño irreversible. Creo que habíamos hecho muy bien las cosas, estamos jugando cosas muy importantes. En el partido de Mazatlán, decir que el primer gol de Mazatlán viene de una falta completamente inexistente. Después viene ese penal que todos vieron y casualmente, al día siguiente, se marca un penal a América en una jugada muy similar al penal que no le marcan a Rocha, que pudo haber sido, una vez más, puntos", comentó Pineda.

Polémica | IMAGO7|

“Hoy hubo dos penales muy claros. Por supuesto, el de Djuka, el árbitro al final que hablaba con él, de cierta manera muy tranquila, dice que hay un contacto mínimo y que no hay una toma clara donde hiciera un contacto más fuerte. Es un penal del tamaño del estadio. Y la otra, el penal a Jeremy, es una jugada donde Jeremy hace contacto con el balón, lo arrolla, le da un cabezazo en la nuca y lo arrolla. Es increíble. Eso sí me da a pensar cosas raras”, señaló.

De igual manera, puntualizó que no ve necesario el que haya reuniones de su directiva con la Comisión de Arbitraje, motivo por el que enfatizó en que lo único que exige es que haya mejoras en el arbitraje, luego de que sufrieron un daño irreversible.

“No sé si sea el nivel del arbitraje, no sé si sea incapacidad, no sé si sea el desastre que está con el VAR. No sé qué sea, si sea un poco cargarnos la mano, porque son tres partidos seguidos y existe esa molestia, esa frustración del grupo, porque creemos que es un daño irreversible. Los puntos que hemos mencionado en estas últimas tres fechas hubieran sido importantes”.

Polémica | IMAGO7|

“Lo que me gustaría es que mejorará el arbitraje, eso es lo que me gustaría, porque no es de un partido o dos, es que mejore el arbitraje. ¿De qué me sirve la disculpa? Van a reunirse, le van a decir sí, disculpa, perdimos dos puntos por un arbitraje, entonces, ¿de qué me sirve que sea lo mismo? Yo quiero que se mejore el arbitraje, que mejoren sus procesos, que haya un líder, que podamos dirigirnos a un solo líder en este negocio”, agregó.

Al final, enfatizó en que no todo es culpa de los árbitros, por lo que pidió que espera que haya mejoras en el VAR, infraestructura y tecnología, ya que su equipo ha sido perjudicado en tres partidos consecutivos

“No solo es culpa de los árbitros, sino de los que están detrás, el proceso de muchas cosas, de infraestructura, de mejores tomas, de mejor tecnología, que se debe de invertir, porque si ya hay un VAR y con el VAR no marcas un penal del tamaño del mundo contra América, entonces, ¿para qué está el VAR?.

Pineda | IMAGO7|

“Tres partidos seguidos donde nos perjudican, ya no puedo aguantar más, perdón, que me disculpen en el arbitraje, pero no puedo aguantar más, sobre todo porque veo el esfuerzo diario, no los partidos, veo mis jugadores, se rompen el alma en cada sesión, trabajan, mejoran, ven video, están calladitos, trabajando y creo que hacen lo necesario para tener más puntos”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLÉTICO DE SAN LUIS DERROTA A MAZATLÁN Y SUEÑA CON PLAY-IN