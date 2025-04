Franco Colapinto causa polémica por burlarse de Uruguay; pide disculpas en redes sociales

Franco Colapinto causó sensación en la Temporada 2024 de la Fórmula 1 por su gran actuación como reemplazo de Logan Sargeant en Williams. Incluso la afición pidió que se le diera un asiento para 2025.

No obstante, el piloto argentino ahora está en el 'Ojo de huracán' por sus declaraciones en referencia a Uruguay. Y aunque Colapinto ya pidió disculpas, la polémica quedó presente.

Colapinto fue la sensación el año pasado con Williams | IMAGO 7

Las palabras de Colapinto sobre Uruguay

Fue durante una entrevista para un pódcast que el tercer piloto de Alpine se refirió al país charrúa como "provincia argentina", cuando estaba hablando de la población uruguaya.

Además habló de Edinson Cavani, jugador de Boca Juniors. "El chabón es argentino, ya habla argentino. Uruguay no es que inventan cosas, se llevan lo que inventamos nosotros", declaró. "Y si alguien inventa algo en Uruguay, lo volvemos argentino".

Colapinto : Uruguay es como una provincia argentina 😎👍 pic.twitter.com/CDVar9FvYA — ElBuni (@therealbuni) April 7, 2025

Ante la ola de críticas que recibió, el piloto de 21 años no tuvo más opción que pedir disculpas por medio de redes sociales. "Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes q dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda".

"Era un podcast divertido entre amigos! A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo. No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas mate empanadas y me prendí... amo uruguay y el cariño q me dieron todo el año pasado y lo q más quiero es tener buena onda con todos ustedes", escribió Colapinto.

No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las… — Franco Colapinto (@FranColapinto) April 7, 2025

Colapinto marca buenos tiempos en prueba con Alpine

La polémica del piloto argentino se dio posterior al Gran Premio de Japón, en el cual no estuvo porque realizó pruebas con el A523 en el Autódromo Internacional de Monza. Colapinto rodó junto con Paul Aron y registró mejores tiempos que el estonio.

Colapinto espera una oportunidad con Alpine | IMAGO 7

De acuerdo con Infobae, el argentino volverá a su labor de piloto de reserva para el Gran Premio de Arabia Saudita, el próximo 20 de abril, con mucha especulación a su alrededor.

Tras el accidente de Jack Doohan en las Prácticas Libres de Suzuka, hay rumores de que Alpine analiza la continuidad del australiano, que de no mejorar sus tiempos podría perder su lugar con el argentino.

La afición argentina espera el regreso de Colapinto a la parrilla | IMAGO 7