Checo Pérez tendrá varias opciones para regresar a Fórmula 1, aseguró Carlos Slim Domit

Tres carreras se han disputado de la Temporada 2025 de la Fórmula 1, pero en México mucha afición ya tiene la mente puesta en 2026. El regreso de Sergio 'Checo' Pérez parece inminente e incluso Carlos Slim Domit reconoció que una posibilidad real.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

En entrevista con Sports Illustrated, el presidente Consejo de Administración de Telmex, principal patrocinador del piloto, aceptó que las puertas siguen abiertas para el tapatío. "Vienen muchos cambios el próximo año; creo que puede haber varias opciones".

Checo Pérez está a la espera de una nueva oportunidad en la F1 | RED BULL

"Tenemos todo este año para trabajar, ver sus opciones y decidir qué le gustaría hacer", declaró el empresario mexicano, quien compartió que Pérez Mendoza está disfrutando de su 'año sabático' pero se mantiene en forma.

"Lo veo muy bien, pudiéndole dedicar el tiempo a su familia, pero trabajando durísimo en no desencancharse. Sigue haciendo muchísimo ejercicio y sigue en contacto con los equipos para ver si hay una opción interesante", declaró.

Checo Pérez le puede aportar a cualquier equipo

Slim Domit puntualizó que no tienen definido un tiempo para definir el futuro de Checo. Consideró que todo dependerá de si el proyecto es atractivo, si representa un reto nuevo, y recordó que en la Fórmula 1 todo puede definirse de último momento.

Slim Domit señaló que Checo se mantiene en forma | IMAGO 7

"Lo ideal es que las cosas estén antes, muchas veces los equipos buscan decidir antes del break de verano. Más que fijarnos tiempos, lo que buscamos es hacer las cosas bien. Cadillac es una opción interesante; no sabemos qué cambios vaya a haber y qué estén viendo los equipos que tengan esos cambios", añadió.

Por último reiteró que él ve a Checo con mucha posibilidad de seguir corriendo, aunque la decisión será totalmente del piloto. "El tema del retiro yo creo que va a ser más un tema personal de él porque ya prefiera enfocarse en su familia o porque las opciones que haya tampoco sea muy atractivo".

Carlos Slim cree que Checo todavía tiene mucho para dar | MEXSPORT

Slim explica salida de Red Bull

Por otra parte, aseguró que la relación entre Telmex y la escudería austriaca no fue solamente por la salida del piloto tapatío. "Se sabía que estaba difícil la negociación".

"Pero más que la negociación, el ambiente creo que yano era sano, más cuando no tienes la manera de poder dar los resultados, yo creo que para él no era fácil. En el caso de nosotros, en la relación con Red Bull, todavía nos esperamos hasta el final a ver qué seguía. No tenía caso que siguiéramos", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Max Verstappen se acuerda de Checo Pérez tras su primera victoria en 2025

Slim Domit cree que Checo puede volver en 2026 | MEXSPORT