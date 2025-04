Yuki Tsunoda no suma y sigue la 'maldición' de Checo Pérez en Red Bull

¿El problema no era Liam Lawson? Después de dos malas carreras del neozelandés en su primera temporada como piloto de Red Bull, la escudería de Milton Keynes decidió darle el asiento a Yuki Tsunoda, quien incluso recibió un mensaje de apoyo de Sergio 'Checo' Pérez.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Sin embargo, el piloto de 24 no pudo hacerlo mejor que su excompañero en Racing Bulls y a pesar de contar con el apoyo de su gente en el Gran Premio de Japón, se fue sin puntos.

Yuki tuvo un complicado fin de semana en Japón | RED BULL

Tsunoda, de más a menos en Suzuka

El piloto japonés tuvo un prometedor arranque como compañero de Max Verstappen. En la primera sesión de Prácticas Libres finalizó sexto, un lugar debajo del neerlandés.

Los problemas comenzaron en la segunda sesión, en la cual -condicionado por las banderas rojas- quedó P18, muy lejos del P8 de Verstappen. En el último entrenamiento recuperó terreno y finalizó noveno, mientras que su compañero fue quinto.

Tsunoda vino de más a menos en el fin de semana | RED BULL

En la clasificación nuevamente se vino abajo y aunque superó la Q3 sin complicaciones, para la Q2 quedó eliminado e incluso Lawson, a quien reemplazó, quedó un lugar adelante, en la P13.

Ya en la carrera, Yuki pudo rebasar al neozelandés después de un par de vueltas. Pero aunque se esforzó al máximo, no llegó a zona de puntos y finalizó P12. Mientras que Verstappen se quedó con la victoria.

Verstappen se quedó con la victoria y Tsunoda terminó sin puntos | RED BULL

¿Maldición de Checo Pérez o un RB21 inmanejable?

El resultado de Tsunoda en Suzuka solo reinicia la discusión sobre la enorme diferencia entre Max y sus compañeros de equipo. En su momento Checo Pérez salió de Red Bull por lo alejado que estaba del neerlandés y porque la escudería quería un piloto más rápido que sumara puntos en el Campeonato de Constructores.

De momento, ni Yuki ni Lawson lo lograron y no han demostrado ser mejores que el mexicano. No obstante, con el octavo lugar de Isack Hadjar en Racing Bulls, el debate de nuevo se centra en lo complicado que resulta manejar el RB21, ya que Tsunoda había logrado mejores resultados con la escudería hermana y no pudo replicarlos este fin de semana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Max Verstappen domina y gana el GP de Japón y se mete en la pelea por el Mundial de Pilotos 2025

De momento, ningún piloto lo ha hecho mejor que Checo Pérez | RED BULL