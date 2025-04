Max Verstappen domina y gana el GP de Japón y se mete en la pelea por el Mundial de Pilotos 2025

Todo lo que le falta al RB21 y a Red Bull, le sobra a Max Verstappen. Tras una espectacular calificación, el Tetracampeón del Mundo de la Fórmula 1 firmó su primera victoria del año -en el Gran Premio de Japón- y se metió de lleno a la pelea por el Campeonato de Pilotos 2025, a un solo punto de Lando Norris, actual líder.

Una salida limpia y la experiencia le bastaron al neerlandés para dejar atrás a los poderosos MCL39 de Lando y de Oscar Piastri, quien también dejó en claro que es candidato para levantar el título de la máxima categoría con un ataque brutal a su compañero en el cierre del GP.

Verstappen se mantuvo en la P1 de inicio a fin | AP

La mirada de Lando Norris se centró en las luces del Circuito de Suzuka. El piloto británico esperaba el resplandor verde para acelerar y dejar atrás a un monoplaza, en teoría, inferior.

Pero en cuanto los destellos esmeraldas iluminaron la pista japonesa, Max Verstappen se movió como el viento que mueve las ramas de los árboles de cerezo. Sutilmente de izquierda a derecha, una y otra vez en los primeros metros para después acelerar y sacarle más de un segundo a Lando.

IT'S MAX VERSTAPPEN IN JAPAN



P1. WHAT A DRIVE#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/q6wfq6f9qT

— Formula 1 (@F1) April 6, 2025