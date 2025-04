Carlos Sainz se confunde y se pasa del box de Williams en Japón

Los motores están encendidos y el fin de semana del Gran Premio de Japón está comenzando. Está claro que nuevamente, los McLaren liderados por Lando Norris y Oscar Piastri, son los favoritos; sin embargo, no se puede descartar la tenacidad y gran manejo del ‘León Neerlandés’, Max Verstappen.

Pero, en la Primer Práctica Libre del día -donde Lando Norris arrasó- un momento desató las risas de todos, desde aficionados hasta los integrantes de la escudería Williams en el paddock.

Carlos Sainz, el flamante nuevo piloto de la escudería británica, se confundió y olvidó que su nueva parada de boxes con este equipo, está al principio. El español, entre risas, pidió disculpas por su error de ubicación.

El español, terminó con el décimo mejor tiempo de la FP1 de Japón; por encima de su compañero de equipo Alexander Albon.

