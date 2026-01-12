Clima CDMX: Pronostican bajas temperaturas para hoy 12 de enero

Este lunes 12 de enero, justo con el regreso a clases de estudiantes de la SEP y la reanudación de actividades laborales, la Ciudad de México amaneció con neblina y muy bajas temperaturas. Estas condiciones se mantendrán durante el resto del día y continuarán a lo largo de la semana, debido a la presencia del Frente Frío número 27 de la temporada.
Frente Frío 27 provoca lluvias y frío intenso
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, lo que ocasionará:
- Lluvias puntuales intensas en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).
- Lluvias puntuales fuertes en Yucatán.
La masa de aire polar asociada mantendrá un ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche en el centro, oriente y sureste del país, además de un evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México.
Segunda tormenta invernal agrava el clima
De manera simultánea, la segunda tormenta invernal de la temporada generará un ambiente muy frío a gélido, así como:
- Rachas fuertes de viento
- Lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango
- Chubascos en Sonora, Zacatecas y Nuevo León
También se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.
Pronóstico para el Valle de México
En el Valle de México, el pronóstico matutino indica:
- Cielo parcialmente nublado
- Ambiente frío a fresco en la región
- Ambiente muy frío, con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas del Estado de México
Durante la tarde se espera ambiente templado, cielo medio nublado, con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.
Las temperaturas previstas son:
- Ciudad de México: mínima de 2 a 4 °C y máxima de 19 a 21 °C
- Toluca: mínima de 1 a 3 °C y máxima de 16 a 18 °C
El viento será de dirección variable, de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Alcaldías con temperaturas más bajas
En alcaldías como Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras se pronostica una temperatura mínima de 1 °C durante la mañana.
Las temperaturas máximas serán de 20 °C en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán y Tláhuac, mientras que Iztacalco e Iztapalapa podrían alcanzar 21 °C.
Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 12 de enero de 2026
- -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas
- -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz
- 0 a 5 °C: zonas altas de Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos
Pronóstico de lluvias para hoy 12 de enero de 2026
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste)
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas)
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero
Riesgo de nieve y lluvia engelante
- Posible caída de nieve o aguanieve: Sinaloa (sierra) y zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas
- Posible lluvia engelante: zonas de Chihuahua, Nuevo León, Durango y Zacatecas.