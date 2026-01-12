Clima CDMX: Pronostican bajas temperaturas para hoy 12 de enero

Este lunes 12 de enero, justo con el regreso a clases de estudiantes de la SEP y la reanudación de actividades laborales, la Ciudad de México amaneció con neblina y muy bajas temperaturas. Estas condiciones se mantendrán durante el resto del día y continuarán a lo largo de la semana, debido a la presencia del Frente Frío número 27 de la temporada.

Se espera que sigan las bajas temperaturas durante al tarde-noche de hoy/Pixabay

Frente Frío 27 provoca lluvias y frío intenso

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, lo que ocasionará:

Lluvias puntuales intensas en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste). Lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

La masa de aire polar asociada mantendrá un ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche en el centro, oriente y sureste del país, además de un evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México.

En algunas zonas de la CDMX hay bancos de niebla, como en el Aeropuerto Internacional/X: @pavonlui

Segunda tormenta invernal agrava el clima

De manera simultánea, la segunda tormenta invernal de la temporada generará un ambiente muy frío a gélido, así como:

Rachas fuertes de viento

Lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango

en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango Chubascos en Sonora, Zacatecas y Nuevo León

También se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

Las bajas temperaturas continuarán en CDMX durante la semana/Conagua

Pronóstico para el Valle de México

En el Valle de México, el pronóstico matutino indica:

Cielo parcialmente nublado

Ambiente frío a fresco en la región

en la región Ambiente muy frío, con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas del Estado de México

Durante la tarde se espera ambiente templado, cielo medio nublado, con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

Las temperaturas previstas son:

Ciudad de México: mínima de 2 a 4 °C y máxima de 19 a 21 °C

mínima de y máxima de Toluca: mínima de 1 a 3 °C y máxima de 16 a 18 °C

El viento será de dirección variable, de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Alcaldías con temperaturas más bajas

En alcaldías como Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras se pronostica una temperatura mínima de 1 °C durante la mañana.

Las temperaturas máximas serán de 20 °C en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán y Tláhuac, mientras que Iztacalco e Iztapalapa podrían alcanzar 21 °C.

En prácticamente todas las alcaldías se espera un intenso frío por la mañana de hoy 12 de enero/Conagua

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 12 de enero de 2026

-15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango

zonas serranas de Durango -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas

zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz

zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz 0 a 5 °C: zonas altas de Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos

Pronóstico de lluvias para hoy 12 de enero de 2026

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste)

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste) Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca

Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas)

Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas) Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero

Riesgo de nieve y lluvia engelante