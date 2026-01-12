Daniel Ríos, exjugador de Chivas, ficha con el CF Montréal

El mercado de fichajes sigue en movimiento y en la MLS no es la excepción, el CF Montréal ha hecho oficial el fichaje de Daniel Ríos, exjugador de las Chivas, procedente del Vancouver Whitecaps donde el delantero vivirá una aventura más con su quinto equipo dentro del futbol estadounidense.

Ríos estará ligado con el equipo canadiense hasta verano de 2027, así lo dio a conocer el propio club a través de página oficial en la que resalta su trayectoria y la fortaleza que impregnará con su llegada al conjunto que buco alzar el trofeo de la Major League Soccer.

Subcampeón de Concacaf l IMAGO7

“La llegada de Daniel Ríos amplía nuestras opciones ofensiva. Su experiencia en la liga y su liderazgo contribuirán significativamente al equilibrio de nuestra plantilla”, resaltó Luca Saputo, Director Sénior de Reclutamiento y Metodología Deportiva.

En la MLS el canterano de las Chivas tendrá a su quinto equipo dentro de la MLS tras haber pasado en las filas de Nashville SC, Charlotte FC, Atlanta United y Vancouver Whitecaps, en este último subcampeón en la Copa de Campeones de la Concacaf y MLS.

¿Cómo fue su paso con Chivas?

Daniel Ríos dejó a las Chivas a inicios del año 2024, tras su retorno a la casa rojiblanca. En el Club deportivo Guadalajara el atacante tuvo una breve etapa con muy pocas oportunidades dentro del campo, jugando apenas 22 partidos con el primer equipo y solamente anotando un gol con la camiseta rojiblanca.

A comienzos del 2024 Chivas decidió que saliera del equipo y se fuera con el Atlanta a préstamo, pero tras un año de cesión y que el club no quisiera extender su permanencia, Ríos volvió a Chivas en 2025.

Por segundo año consecutivo Daniel Ríos no entró en planes del primer equipo y Guadalajara llegó a un acuerdo con el Vancouver Whitecaps para que se fuera al conjunto de la MLS también por una cesión de un año y ahora ha llegado al CF Montréal.

Daniel Ríos l IMAGO7

Subcampeón de la Concacaf

Cabe mencionar, que el atacante mexicano, fue parte del equipo que disputó la gran final de la Copa de Campeones de la Concacaf, ante Cruz Azul, duelo que terminó con una goleada abultada en contra del equipo de la MLS en Ciudad Universitaria.