Max Verstappen y Lando Norris protagonizaron un ‘brutal’ momento al salir de pits

El Gran Premio de Japón terminó, y un pletórico Max Verstappen logró el triunfo en el país del sol naciente. ‘El León Neerlandés’, dominó de principio a fin y marcó el ritmo de toda la carrera, sin embargo, Verstappen estuvo envuelto con un momento tenso con el piloto estrella de McLaren, Lando Norris.

Ambos pilotos, entraron a pits en la vuelta 22 del GP. Una increíble parada en boxes de la escudería de la papaya, propició que Norris saliera rápidamente, pero, tuvo mala suerte y se encontró con Verstappen y su RB21.

La poca reacción de Norris por la gran velocidad de la acción, terminó con su monoplaza en el césped y perdiendo segundos vitales. El piloto británico tuvo que hacer esa arriesgada maniobra para no chocar con Verstappen.

Al entrar en boxes, Kim Antonelli lideró la carrera, aunque fue por poco tiempo. La pelea entre Verstappen y Norris estuvo muy reñida, sin embargo, el piloto de Red Bull llevó siempre la delantera y marcando los ritmos de la carrera.

