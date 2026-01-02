Liga MX: los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026

La Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX se presenta como el pistoletazo de salida de un torneo que promete intensidad, emoción y duelos clave desde el primer silbatazo. Con el calendario diseñado para ajustarse al Mundial 2026, la competencia arranca el 9, 10 y 11 de enero, llevando a los aficionados un menú completo de partidos para iniciar el camino hacia la Liguilla.

El partido inaugural tendrá lugar en el Estadio Caliente, donde los Xolos de Tijuana recibieron al Club América en un duelo que buscan marcar el tono de la jornada. América, siempre candidato al título, arriba con la misión de sumar desde la banca del torneo para mantenerse en la conversación de los protagonistas.

Liga MX l LigaBBVAMX

En el Estadio Jalisco, Atlas abre su campaña frente al Puebla, en un choque entre dos equipos que aspiran a consolidarse en la parte alta de la tabla. Para los rojinegros, la idea es aprovechar la localía y el entusiasmo de su afición para arrancar con buen pie el semestre.

La acción continua con duelos atractivos como Chivas contra Pachuca en el Estadio Akron, donde el Rebaño Sagrado intentará responder a las expectativas de su afición ante un rival tradicionalmente peligroso. León y Cruz Azul se verán las caras en un partido de pronóstico reservado, mientras que Santos Laguna recibe a Necaxa en un choque de estilos contrastantes que prometió ritmo e intensidad.

Paulinho l LigaBBVAMX

Se presenta el bicampeón

Monterrey y Toluca en el Estadio BBVA, un duelo entre dos planteles con aspiraciones de zona de liguilla y siempre aspirantes a pelear por los primeros lugares. En donde los dirigidos por Antonio Mohamed buscan el Tricampeonato.

La fecha se completa con Pumas UNAM enfrentando al Querétaro FC en Ciudad Universitaria, un duelo que abre con la intención de los universitarios de arrancar con confianza. Más tarde, Atlético de San Luis y Tigres UANL cerraron la jornada con un choque entre aspirantes a consolidarse en la zona alta de la tabla.

Con este inicio, la Liga MX pone en marcha un torneo que no solo buscará entregar espectáculo en cada jornada, sino también dejar claras las intenciones de cada equipo rumbo a la lucha por el título y los boletos a la Liguilla.

Tigres l LigaBBVAMX

¿Cuál es el listado de partido de la J1?

Xolos vs. América

Atlas vs. Puebla

Mazatlán vs. Juárez

Chivas vs. Pachuca

León vs. Cruz Azul

Santos Laguna vs. Necaxa

Monterrey vs. Toluca

Pumas vs. Querétaro

Atlético de San Luis vs. Tigres

