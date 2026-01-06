Liga MX: Las nuevas caras del futbol mexicano para el Clausura 2026

El mercado invernal de la Liga MX ha sacudido sus cimientos de cara al Clausura 2026. Con el torneo a la vuelta de la esquina, los clubes mexicanos han apostado por talento internacional que pisa suelo azteca por primera vez, buscando elevar el nivel competitivo de la liga.

Desde figuras consagradas en Sudamérica hasta apuestas procedentes de Europa y la MLS, aquí te presentamos las caras nuevas que prometen robarse los reflectores.

El "Bombazo" Universitario: Juninho Vieira

Pumas ha dado el golpe sobre la mesa al cerrar el fichaje de Juninho Vieira (ex Olávio Vieira dos Santos Júnior). El atacante brasileño llega procedente del Flamengo, donde se consagró campeón de la Copa Libertadores.

Con una operación que ronda los 5 millones de euros, Juninho aterriza en la CDMX con la misión de devolverle el protagonismo ofensivo al cuadro de la UNAM bajo la dirección de Efraín Juárez. Aunque admitió no conocer a fondo la historia de Cabinho, su mensaje fue claro: "Espero poder hacer un poco de lo que él hizo".

El "Colibrí" aterriza en La Noria: Miguel Borja

Cruz Azul finalmente encontró al "9" de jerarquía que tanto buscaba. Miguel Ángel Borja, el máximo goleador colombiano en la historia de River Plate, se une a la Máquina como agente libre.

Borja llega con un palmarés envidiable y una cifra superior a los 200 goles en su carrera profesional. Su potencia física y olfato goleador son las armas con las que Martín Anselmi buscará el ansiado título en este 2026.

Necaxa se refuerza con ADN Europeo y Argentino

Los Rayos del Necaxa, bajo el mando de Martín Varini, han sido uno de los equipos más activos en el mercado de piernas, trayendo dos perfiles que generan gran expectativa:

Julián Carranza: El delantero argentino llega tras un paso por el Feyenoord y una reciente cesión en el Leicester City de la Premier League. Con experiencia previa en la MLS (Inter Miami y Philadelphia Union), Carranza busca en Aguascalientes la regularidad que se le negó en el Viejo Continente.

Kevin Gutiérrez: Conocido como el "Facha", este mediocampista (y central ocasional) llega proveniente de Defensa y Justicia. A sus 28 años, vivirá su primera experiencia fuera de Argentina tras ser capitán y referente en el "Halcón" de Varela. Su liderazgo será clave para dar equilibrio a la zaga hidrocálida.

Muralla para los Zorros: Rodrigo Schlegel

El Atlas de Diego Cocca vuelve a recurrir a hombres de confianza. Rodrigo Schlegel, defensa central argentino que se convirtió en figura del Orlando City de la MLS, llega a la "Ciudad de la Furia" para fortalecer la zona baja.

Schlegel ya sabe lo que es ser campeón bajo las órdenes de Cocca (coincidieron en Racing de Avellaneda en 2019), lo que garantiza una adaptación inmediata al sistema táctico rojinegro.

