Max Verstappen se lleva la pole position en una espectacular calificación del Gran Premio de Japón

Lo que los egos y autocomplacencia de Christian Horner y Helmut Marko se han encargado de destrozar, Max Verstappen lo ha reconstruido de a poco. Tras una espectacular calificación, el Tetracampeón de la Fórmula 1 largará en la primera posición del Gran Premio de Japón.

Oscar Piastri, segundo volante de McLaren, sentó la base de una Q3 que pasará a la historia en Suzuka, algo que mejoró por muy poco Lando Norris, actual Subcampeón de la máxima categoría, en lo que pintaba para ser otra pole para el equipo británico.

Piastri fue el primero en romper récord en Suzuka | AP

Pero Max no está para perseguir ni a Lando ni a Piastri. El León Neerlandés llevó al límite al RB21, rozando sutilmente los muros japoneses y con una inigualable última vuelta marcó un tiempo de 1m26.983seg para fijar una nueva marca en el país del Sol Naciente.

Norris estuvo a punto de quedarse con la pole position | AP

Liam Lawson dio pena y Yuki Tsunoda ya sufrió por el RB21. Pese al cambio de piloto en Red Bull, Max Verstappen se quedó solo en el Top 10 de largada del Gran Premio de Japón, luego de una mala Q2 del japonés, quien incluso quedó atrás del neozelandés, descendido a Racing Bulls tras no dar resultados.

Con todo a favor, incluida la entrega de la afición nipona, Tsunoda no cumplió con lo trazado para su primera carrera con RBR, en el asiento que dejó Checo Pérez luego de 2024 y que Liam sólo calentó un par de carreras.

Tsunoda no pudo superar la Q2 | RED BULL

Las curvas de Suzuka traicionaron al piloto local, quien largará en la decimo quinta posición, detrás de Lawson, con menos presión sobre sus hombros y que quiere la revancha ante sus jefes, Christian Horner y Helmut Marko.

El que sorprendió fue Isack Hadjar, ahora compañero de Lawson, y qu dejó atrás los pretextos y los problemas con su VCARB 02 para meterse de nuevo entre los mejores 10 en una arrancada, al cerrar como P7.

