GP de Japón: Jack Doohan protagoniza aparatoso choque durante Practicas Libres

El Gran Premio de Japón tuvo su primer gran accidente del fin de semana y este fue protagonizado por el piloto australiano de Alphine, Jack Doohan, quién estrelló de manera aparatosa su monoplaza durante las Practicas Libres.

Jack Doohan sufre accidente en el GP de Japón | AP

Corrían apenas los primeros minutos de la Practicas Libres número dos del Gran Premio de Japón, esto cuando Jack Doohan perdió el control de su auto en la curva 1 del circuito de Suzuka y terminó impactando contra el muro a casi 300 kilómetros por hora.

