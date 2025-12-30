Netflix cambia el horario del final de Stranger Things: ya no será de madrugada

El final de Stranger Things está más cerca que nunca. Luego de una década de monstruos, portales, experimentos y amistad, la serie insignia de Netflix llegará a su desenlace… pero no será en la madrugada como se creía.

La plataforma confirmó que el último episodio se estrenará el 31 de diciembre a las 19:00 horas en México, es decir, antes de la medianoche, para que los fans puedan despedirse de Hawkins antes de dar la bienvenida al 2026.

Stranger Things llega a su fin luego de 10 años / FB: @NetflixLatino

Último round contra Vecna

El volumen 2 de la quinta temporada ya fue liberado el pasado 25 de diciembre, y dejó todo listo para el combate final. Entre los puntos clave del cierre destaca que ‘Upside Down’ no es otra dimensión, sino un agujero de gusano que conecta el mundo real con el Abismo.

Recuerda que en estos últimos capítulos Max despierta del coma, mientras que Holly sigue atrapada. Por su parte, Will rompe el silencio: y revelar su orientación sexual, lo que hace que pierda el miedo para enfrentar a Vecna.

Además, vuelve Kali (Número 8), quien propone un sacrificio junto a Once para romper el vínculo con el Abismo y detener los experimentos para que existan más personas como ellas.

Podrás disfrutar del capítulo final antes de la cena de Año Nuevo / FB: @NetflixLatino

La sinopsis oficial promete oscuridad

Netflix ya reveló lo que nos espera en este cierre: “Otoño de 1987. Hawkins está marcado por la apertura de las grietas, y nuestros héroes comparten un mismo objetivo: encontrar y matar a Vecna”.

“Pero el villano ha desaparecido; se desconocen su paradero y sus planes. Para complicar su misión, el gobierno ha puesto el pueblo bajo cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Once, obligándola a volver a esconderse”.

“La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier otra a la que se hayan enfrentado antes. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán que todos, el grupo completo, permanezcan unidos, una última vez”.

Ahora todo el equipo está unido para vencer a Vecna / FB: @NetflixLatino

¿Por qué cambiaron el horario?

Inicialmente, el capítulo final estaba programado para las 2:00 a.m. del 1 de enero de 2026, horario típico para los estrenos globales de Netflix. Sin embargo, ahora se adelantará a las 7:00 p.m. del 31 de diciembre, lo que permitirá a la audiencia disfrutar el desenlace como parte del festejo de fin de año.

El drama no podría faltar hasta en el último capítulo / FB: @NetflixLatino

Esta decisión también facilita evitar filtraciones y garantiza que el final se viva de forma más comunitaria. Así, Stranger Things se despide con un gesto que une generaciones, como lo hizo desde 2016.

Ahora podrás estar sin la presión de estar despierto de madrugada / FB: @NetflixLatino