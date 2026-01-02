Liga MX Femenil: Todo lo que debes saber de la Jornada 1 del Clausura 2026

La Liga MX Femenil regresa a la acción tras una pausa necesaria que sirvió para que las escuadras ajustaran sus piezas tácticas. El torneo Clausura 2026 levanta el telón con una expectativa altísima entre los seguidores del futbol nacional hoy. Todas las miradas se posan sobre el equipo de Tigres, conjunto que ostenta actualmente el cetro de campeonas vigentes.

¿Qué se espera de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil?

Las universitarias llegan con el ánimo por las nubes después de conquistar su séptimo título al vencer al América recientemente. Esta hazaña consolidó a la institución regiomontana como el club más laureado en la corta pero exitosa historia del certamen. Su dominio sobre el resto de las competidoras establece un estándar de excelencia que pocos equipos logran igualar.

Pedro Martínez Losa encabeza el proyecto técnico con la ambición de extender el legado de "Las Amazonas" un año más. El estratega español sabe que la exigencia en San Nicolás de los Garza siempre apunta hacia la obtención del trofeo. El objetivo principal resulta evidente para la directiva y la afición: conseguir el bicampeonato en este semestre futbolístico.

La competencia interna en el futbol femenil muestra un crecimiento notable con plantillas cada vez más competitivas y reforzadas. Rayadas de Monterrey se posiciona como el perseguidor más cercano con cuatro trofeos en sus vitrinas particulares ahora. Instituciones como América, Chivas y Pachuca también levantan la mano para interrumpir el reinado de las actuales monarcas.

El debut de las campeonas ocurrirá en territorio ajeno cuando visiten el Estadio Victoria para enfrentar a las Centellas del Necaxa. Este duelo representa la primera prueba de fuego para medir el ritmo físico de las jugadoras tras las vacaciones. Las hidrocálidas buscarán dar la sorpresa ante el rival más poderoso de la confederación en esta jornada inicial.

Otros encuentros destacados engalanan la cartelera de arranque, incluyendo el choque entre Rayadas y Puebla en el Gigante de Acero. La actividad dominical ofrece una variedad de horarios que permiten a los fanáticos disfrutar del talento de las futbolistas mexicanas. El lunes y martes completarán la agenda con partidos que involucran a otros candidatos serios al éxito.

El camino hacia la liguilla será largo y requerirá de una regularidad absoluta por parte de todos los clubes involucrados hoy. La calidad de las jugadoras extranjeras y el surgimiento de nuevas promesas nacionales garantizan un espectáculo de primer nivel técnico. El Clausura 2026 promete ser una de las ediciones más cerradas y emocionantes que se hayan visto.

Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 – Liga MX Femenil

Domingo 4 de enero de 2026

Chivas vs Atlético de San Luis | 11:00 horas | Estadio Akron

Pumas vs Querétaro | 12:00 horas | Estadio Olímpico Universitario

Necaxa vs Tigres | 16:00 horas | Estadio Victoria

Rayadas vs Puebla | 18:00 horas | Estadio BBVA

Lunes 5 de enero de 2026

León vs Cruz Azul | 18:00 horas | Estadio Nou Camp

Toluca vs Tijuana | 18:00 horas | Estadio Nemesio Diez

Santos Laguna vs América | 20:06 horas | Estadio TSM Corona

Martes 6 de enero de 2026

Atlas vs Pachuca | 19:00 horas | Estadio Jalisco

Mazatlán vs Juárez | 21:06 horas | Estadio El Encanto

