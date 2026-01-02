¿Cuándo y dónde ver los 49ers vs Seahawks?

La Semana 18 de la NFL presenta un duelo de alto voltaje en la NFC Oeste, cuando los San Francisco 49ers reciban a los Seattle Seahawks en un enfrentamiento directo con implicaciones claras en la lucha rumbo a los playoffs. La histórica rivalidad entre ambas franquicias añade un ingrediente extra a un partido que puede definir el destino de la temporada para uno, o incluso para ambos, contendientes.

49ers l AP

¿Cómo llegan?

San Francisco llega a este compromiso con la presión de cerrar fuerte la campaña regular. Los 49ers han mostrado solidez a lo largo del año, apoyados en una defensa dominante y un ataque equilibrado, pero saben que en la última semana no hay margen de error. Una victoria no solo consolidaría su posición en la postemporada, sino que también podría mejorar su siembra de cara a enero.

Por su parte, Seattle se juega prácticamente la vida en este encuentro. Los Seahawks necesitan sumar en una de las plazas más complicadas de la liga para mantener vivas sus aspiraciones de playoffs, ya sea como comodín o dependiendo de otros resultados. El equipo ha sabido crecer en momentos clave y confía en su carácter competitivo para dar el golpe en territorio rival.

Seahawks l AP

El duelo táctico será uno de los grandes atractivos del partido. San Francisco buscará imponer su estilo físico, controlando el reloj con el juego terrestre y castigando con pases cortos y precisos, mientras que Seattle apostará por un enfoque más agresivo, intentando generar jugadas grandes que cambien la inercia del encuentro.

A nivel individual, el choque promete enfrentamientos clave en ambos lados del balón. Las ofensivas deberán responder ante defensivas que se conocen bien y que históricamente han protagonizado batallas intensas, con golpes fuertes y escaso margen para los errores. Cada posesión podría ser determinante en el desarrollo del marcador.

El contexto emocional también jugará un papel fundamental. La rivalidad divisional entre 49ers y Seahawks ha sido una de las más intensas de la última década en la NFL, y en juegos decisivos suele elevar el nivel de intensidad. La experiencia en este tipo de escenarios podría inclinar la balanza en los momentos críticos.

El ambiente en el estadio promete ser ensordecedor, con la afición de San Francisco empujando desde el primer minuto. Seattle, acostumbrado a escenarios hostiles, intentará aislarse del ruido y ejecutar su plan de juego con disciplina, sabiendo que cualquier distracción puede costar la temporada.

NFL l AP

¿A qué hora ver?

Así, la Semana 18 ofrecerá un cierre de alto dramatismo en la NFC Oeste. 49ers y Seahawks se medirán en un duelo directo rumbo a los playoffs, las incidencias se llevarán a cabo desde el Levi’s Stadium de Santa Clara en punto de las 19:00hrs este 3 de enero, día del Santísimo Nombre de Jesús, y lo podrás seguir a través de ESPN, Disney+ y DAZN.

Hora: 19:00hrs

Estadio: Levi’s Stadium

Transmisión: ESPN, Disney+ y DAZN



SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C

Contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

