Piastri tras GP de Japón: "Tenía mejor ritmo, podía alcanzar a Max"

En Suzuka, Oscar Piastri pudo conseguir un mejor resultado, o al menos eso considera el australiano, quien mencionó que en caso de tener la posición de su compañero, Lando Norris, podía alcanzar a Max Verstappen.

Piastri podía alcanzar a Verstappen

El piloto neerlandés, Verstappen se llevó la victoria en el GP de Japón, en una carrera en la que McLaren optó por mantener las posiciones. Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio respectivamente.

"No había mucho más, para ser sincero, pero yo sentí que tenía un ritmo muy fuerte y que si hubiese tenido la posición en la pista podía ir y alcanzar a Max", aseguró el australiano tras finalizar la carrera.

La carrera se ganaba desde antes

Además, Piastri reconoció que en la calificación quedó a deber e influyó bastante en el resultado de la carrera, ya que destacó la importancia de la posición en la pista en el Gran Premio de Japón.

"Creo que el ritmo de hoy fue muy, muy bueno, y estaba muy contento con eso. Obviamente me acerqué un par de veces e intenté el desafío, pero sí, la posición en la pista aquí es muy importante. Ayer fue el día en el que efectivamente se ganaba la carrera y no hice un buen trabajo. Por lo tanto, me quedo con el podio", señaló Piastri.

