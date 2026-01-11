Filtran últimos videos de Yeison Jiménez en la avioneta antes del accidente

Los minutos previos a un vuelo suelen pasar desapercibidos, pero en el caso de Yeison Jiménez quedaron registrados en video y hoy se han convertido en piezas clave para reconstruir lo ocurrido antes del accidente aéreo que terminó con su vida. Grabaciones difundidas en redes sociales muestran al cantante colombiano y a su equipo instantes antes de abordar la avioneta que nunca logró despegar del aeropuerto de Paipa, en Boyacá.

Seguidores del cantante han compartido mensajes de despedida tras la difusión de los últimos videos antes del accidente aéreo./ @Eltrinoco

La aeronave, con matrícula N325FA, se desplazaba por la pista cuando ocurrió el desplome que provocó la muerte de seis personas, entre ellas el intérprete, quien tenía previsto continuar con su gira y presentarse esa misma noche en Medellín. El accidente, ocurrido el 10 de enero de 2026, dio inicio a una investigación oficial por parte de las autoridades aeronáuticas colombianas.

¿Qué muestran los últimos videos grabados antes del accidente?

Tras la tragedia, comenzaron a circular videos grabados tanto dentro como fuera de la avioneta, varios de ellos captados por Waisman Mora, fotógrafo del artista y uno de los ocupantes de la aeronave. En estas imágenes se observa a los pasajeros abordando con normalidad, conversando entre ellos y realizando las rutinas previas al vuelo.

Uno de los clips más compartidos muestra a Yeison Jiménez conversando y sonriendo con su equipo dentro de la cabina, mientras la avioneta inicia el carreteo en la pista de Paipa. Otra grabación, tomada desde el exterior del aeropuerto, deja ver cómo la aeronave no consigue elevarse, continúa avanzando por la pista y pierde sustentación poco antes del impacto.

Estos videos han sido replicados ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, donde se han convertido en un testimonio visual de los últimos momentos del cantante, generando múltiples reacciones entre sus seguidores.

Previo al abordaje, también se difundieron imágenes de cámaras de seguridad de una tienda del aeropuerto, donde se observa a Jiménez y a miembros de su equipo comprando snacks minutos antes del vuelo, intercambiando sonrisas sin que se percibiera alguna señal de riesgo.

Uno de los videos difundidos en redes sociales muestra los momentos previos al despegue mientras la avioneta avanzaba por la pista./ IG:Yeison_jimenez

Investigación abierta por presuntas irregularidades en cabina

Uno de los registros que más polémica ha provocado muestra al piloto de la aeronave, identificado como el capitán Hernando Torres, aparentemente utilizando un teléfono celular mientras la avioneta realizaba maniobras en la pista antes del intento de despegue.

Weisman Mora, quien viajaba con el cantante Yeison Jiménez, publicó en Instagram imágenes grabadas dentro de la avioneta antes del despegue. En el video se observa al piloto usando un celular, lo que ha… pic.twitter.com/90gsRhnIvt — ElTrino.Co (@EltrinoCo) January 11, 2026

Las imágenes detonaron un debate en redes sociales sobre el manejo de la aeronave durante esos segundos clave. Sin embargo, las autoridades colombianas han sido claras en señalar que no existe hasta el momento una conclusión oficial que determine si este hecho influyó directamente en el accidente.

La investigación continúa en curso y se analizan posibles factores técnicos y humanos relacionados con el desplome de la avioneta. Mientras tanto, el fallecimiento de Yeison Jiménez mantiene de luto a la música regional y a sus seguidores, quienes esperan que los peritajes oficiales permitan esclarecer qué ocurrió en los últimos instantes del vuelo que terminó en tragedia.