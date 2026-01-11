Pumas vs Querétaro EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 1

El Estadio Olímpico Universitario se prepara para recibir una vez más la tradición de los domingos al mediodía. Este 11 de enero, los Pumas inician su camino en el Torneo Clausura 2026 enfrentando al Querétaro.

El encuentro representa una oportunidad crucial para que el conjunto auriazul comience con el pie derecho y empiece a disipar las dudas que han rodeado al equipo en los últimos torneos.

Para Pumas, este certamen será vital para la gestión de Efraín Juárez, quien, en su segundo semestre en el equipo, tiene la misión de terminar con una sequía de títulos que ya roza los 15 años.

Tras finalizar el Apertura 2025 en la décima posición con 21 puntos, la escuadra universitaria busca mayor regularidad. El equipo llega con la presión de su afición, pero también con la ventaja de jugar en casa, donde el factor del clima y la altura suelen jugar a su favor en este horario estelar.

Por su parte, el Querétaro arriba a la capital del país con un proyecto renovado tras el cambio de dueños ocurrido en 2025. Bajo el mando de Esteban González, los Gallos buscan dejar atrás el amargo sabor del torneo anterior, donde concluyeron en el duodécimo puesto con 20 unidades, quedándose apenas a la orilla de puestos más competitivos.