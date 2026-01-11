AC Milan rescató empate contra Fiorentina, pero dejó ir puntos en la lucha por el campeonato

Christopher Nkunku regresó a la actividad y lo hizo para rescatar la racha sin derrota de AC Milan. Sin embargo, no fue suficiente y los Rossoneri dividieron puntos ante Fiorentina, su segundo empate consecutivo en la Temporada 2025-26 de la Serie A.

Luego de la igualada a media semana contra Genoa, el equipo de Massimiliano Allegri tenía una oportunidad de oro para reencontrarse con la victoria ante un rival que está en la lucha por no descender. Sin embargo, se toparon con un David de Gea que recordó sus mejores años y mantuvo el empate sin goles por gran parte del encuentro.

Milan no pasó del empate ante Fiorentina | AP

El portero español apareció en dos claras oportunidades para negarle el gol a Christian Pulisic. Con ello mantuvo con vida a la Viola en el primer tiempo y en la reanudación, Pietro Comuzzo no desaprovechó para hacer el primer tanto del compromiso al minuto 65.

En un centro cerrado en tiro de esquina, Comuzzo apenas desvió con la cabeza el esférico dentro del área chica. Sin embargo, fue lo suficiente para superar a Mike Maignan, que se quedó parado bajo los tres puntos y ya en el remate no pudo hacer nada para evitar que el balón entrara a su costado izquierdo.

De Gea fue la figura en el primer tiempo | AP

Nkunku apareció para salvar al Milan

Por segundo partido consecutivo, a los rojinegros les tocó remar contracorriente, pero al igual que ante Genoa, no fue labor sencilla. Pero por fortuna, una acción individual rescató el punto en Estadio Artemio Franchi.

Nkunku, que ingresó al minuto 73, recibió un pase filtrado dentro del área y definió con un tiro potente al poste de De Gea. El guardameta, que había brillado en otras acciones, ahora se quedó sin respuesta y no pudo evitar el 1-1 al 90'.

¿Cómo quedó Milan en la clasificación?

Con el empate, los Rossoneri se mantienen en la segunda posición a dos puntos de Inter, que todavía tiene pendiente su compromiso de esta jornada, por lo que la diferencia se puede ampliar a cinco unidades. Además, Napoli puede superar a los de Massimiliano Allegri si se imponen este domingo ante los Nerazzurri.