¡Sorpresa! Crystal Palace cae eliminado de FA Cup ante Macclesfield, de la sexta división

Macclesfield registró una de las mayores sorpresas en la historia de la FA Cup el sábado al eliminar al vigente campeón Crystal Palace. El equipo local, que milita en la Liga Nacional Norte, superó las expectativas globales en la tercera ronda del torneo más antiguo. Esta victoria por 2-1 contra el equipo de la Premier League en Moss Rose quedará grabada en la memoria deportiva.

En partido | AP

¿Cómo fue el triunfo de Macclesfield sobre Crystal Palace?

Un gol en cada tiempo del capitán Paul Dawson e Isaac Buckley-Ricketts aseguró la victoria para el equipo dirigido por John Rooney. El estratega es hermano del exdelantero del Manchester United y de la selección inglesa, Wayne Rooney, y lideró la hazaña táctica. El club comenzó el día 117 puestos por debajo del Palace en la pirámide del futbol profesional británico.

La victoria significa que el Macclesfield se convierte en el primer equipo no perteneciente a la liga inglesa en eliminar al campeón. Este suceso no ocurría desde hace 117 años, marcando un hito sin precedentes en la era moderna de la competición. El Palace fue el último club en lograr esa hazaña al vencer al Wolverhampton Wanderers en enero de 1909.

Esta es apenas la tercera vez en este siglo que un equipo no perteneciente a una liga elimina a un rival de división. Macclesfield sigue los pasos de Luton Town y Lincoln City, quienes lograron hazañas similares contra equipos de la máxima categoría previamente. Sin embargo, este logro destaca porque los clubes anteriores jugaban en un nivel por encima de la actual plantilla ganadora.

En juego | AP

Los locales se adelantaron en la eliminatoria del sábado al filo del descanso cuando Dawson remató de cabeza un tiro libre preciso. El equipo de la sexta división duplicó su ventaja poco después de la hora de juego con una jugada colectiva muy efectiva. El disparo desviado le cayó a Buckley-Ricketts, quien batió con un remate potente al portero Walter Benítez.

Christantus Uche creyó haber acortado distancias para el Palace en el minuto 69, pero su cabezazo fue anulado por fuera de juego. Yeremy Pino redujo distancias en el minuto 89 con un tiro libre desde la frontal del área para poner dramatismo puro. El Palace buscó el empate con el reloj a punto de acabar, pero no logró doblegar la resistencia local.

Invasión de cancha tras histórico triunfo

Se produjo una invasión del campo tras el pitido final cuando el club, fundado en 2020, celebró esta victoria histórica y emotiva. La institución nació tras la quiebra financiera de su predecesor, el Macclesfield Town, lo que añade un valor especial al triunfo.

John Rooney, quien fue nombrado entrenador principal en 2025, declaró a BBC Sport que sus futbolistas estuvieron increíbles desde el primer minuto. El técnico resaltó el orden y la entrega de sus dirigidos para anular a las estrellas internacionales del equipo londinense.

Festejos | AP



