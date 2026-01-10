Fenerbahce de Edson Álvarez se convierte en campeón de la Supercopa de Turquía

De la mano de Domenico Tedesco, Fenerbahce se ha convertido en supercampeón de Turquía después de la victoria en la Gran Final por marcador de 0-2, por lo que el mexicano, Edson Álvarez consigue así, su primer título en el equipo turco después de su llegada en 2025.

Con goles de Matteo Guendouzi y Jayden Oosterwolde, los Canarios se han proclamado como ganadores absolutos de las competencias en el futbol de Turquía.

Festejo con Marco Asensio ex de Real Madrid | Captura de Instagram

Campeones.. sin el 'Machín'

Edson Álvarez no pudo aparecer ni en la alineación titular ni entre los suplentes del partido, debido a que no ha podido recuperarse de su lesión . El mexicano capitán de selección rogó al cuerpo técnico poder jugar infiltrado, pero sus deseos no fueron cumplidos y tuvo que ver desde las gradas como su equipo lograba coronarse en el Estadio Olímpico de Estambul.

Los goles llegaron uno en cada tiempo, durante la primera parte, el gol lo hizo Matteo Guendouzi, quien al 28' logró definir desde afuera del área por medio de un zapatazo que durante su trayectoria a portería se fue a ras de césped, logrando vencer al guardameta y quedándose con la ventaja momentánea.

En la segunda parte, tan solo a tres minutos de haber comenzado, en un tiro de esquina, Marco Asensio metió un centro por la punta izquierda, mismo que fue conectado por Jayden Oosterwalde de manera acrobática, convirtiéndose en autor del gol más impresionante de la noche para darle el triunfo a los suyos en el Estadio Olímpico de Estambul.

¿Cuál es la situación actual para Edson en el equipo?

A pesar de que en la publicación oficial del campeonato por parte de Fenerbahce, sí está incluido Edson Álvarez, su actualidad no es la mejor dentro del balompié otomano, esto debido a que Domenico Tedesco no quiso tomar en cuenta la sugerencia del 'Machín' para que lo inyectaran y pudiera jugar infiltrado, poniendo en su lugar a Matteo Guendouzi.

La mala noticia se alarga ya que el mismo Guendouzi se convirtió en autor de uno de los goles con los que los Canarios se han llevado este décimo campeonato de Supercopa turca.

En cuanto al torneo liguero, Fenerbahce es segundo lugar con 39 puntos, tres menos que Galatasaray, a quienes acaban de vencer 0-2 en la Final, por lo que si quieren convertirse en campeones también de liga, tendrán que ganar sus siguientes duelos y esperar una derrota de su rival directo para 'robar' el liderato.