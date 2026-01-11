Yolanda Andrade reaparece en video junto a Julio César Chávez

Yolanda Andrade reapareció públicamente en un video junto al exboxeador Julio César Chávez, luego de especulaciones sobre su estado de salud. La grabación, difundida en redes sociales, rápidamente se volvió viral y colocó nuevamente a la conductora como tendencia, especialmente tras los rumores que circularon sobre su situación médica.

En el video, grabado en Sinaloa, Chávez aparece acompañado de Yolanda, su madre y otros familiares, enviando un mensaje directo a quienes han difundido versiones alarmistas sobre la salud de la presentadora.

“Hola, amigos de México y de Sinaloa, donde nació Yolanda Andrade. A todos los periodistas y a todos los amigos que matan y entierran todos los días a Yolanda Andrade: aquí está mi amiga, coleando. Está también su mamá, está su hermano, está más cuerda y más sana que yo. Estoy muy contento de que esté aquí”, expresó Julio César Chávez al inicio del video.

Yolanda Andrade rompe el silencio sobre su estado de salud

Por su parte, Yolanda Andrade tomó la palabra con un tono relajado y agradecido, desmintiendo de manera implícita los rumores que la han rodeado en los últimos meses. “Muy bien, muy feliz de verte, de estar contigo, de hablar con tu mamá, de estar con mis hermanos y contigo, Miriam, que nos estás grabando”, comentó la conductora.

Andrade también aprovechó el momento para enviar un mensaje a sus seguidores y a la prensa. “Muchachos, les mandamos muchos besos y bendiciones. No anden mortificando a la gente, por favor. Otro saludo para Julián, acá en Sinaloa, que se me antoja muchísimo un salpicón y unos tacos de carnitas”, agregó con su característico sentido del humor.

¿Por qué Yolanda Andrade es tendencia en redes sociales?

La conductora se ha mantenido en el centro de la conversación pública debido a la preocupación por su salud, luego de que ella misma reconociera haber atravesado un periodo complicado en el último año. Su ausencia intermitente de la televisión y algunos mensajes en redes sociales alimentaron la especulación entre sus seguidores.

Sin embargo, esta reaparición pública junto a una figura tan querida como Julio César Chávez ayudó a calmar los rumores y a generar una ola de mensajes de apoyo. El propio exboxeador cerró el video con una frase contundente: “Bendiciones para todos, amigos, para que vean que aquí está sanita y coleando mi querida Yolanda”.

