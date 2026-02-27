Rodrigo Huescas reaparece y habla por primera vez acerca de su lesión: "Volveré más fuerte"

A cuatro meses de la Copa del Mundo, las dudas acerca de quienes serán los jugadores elegidos por Javier Aguirre siguen rondando en la mente del aficionado mexicano, ya que hay algunos que se siguen recuperando de lesiones importantes.

Tal es el caso de Rodrigo Huescas, quien en octubre de 2025 sufrió una rotura en los ligamentos de su rodilla derecha, quedándose fuera de actividad en un momento importante que vivía con Copenhague; ahora, cuatro meses después, el mexicano ha sido entrevistado por su club, dejando declaraciones importantes a su paso.

Huescas no juega con su club desde octubre de 2025 | IG: @rodrigohuescas18

¿Llegará Huecas al Mundial?

Gran parte de la entrevista de Rodrigo Huescas con su club, se toca el tema de lo que sucedió el día de su lesión, pues él mismo sintió el momento en el que su rodilla no estaba al 100%; sin embargo, tuvo la intención de continuar, pero eso solo logró que pudiera percatarse más de lo grave que era la situación.

Al respecto de ello, el ex de Cruz Azul menciona que se ha puesto a pensar en muchas cosas, dentro de las cuales está la inquietud de saber si podrá llegar a la Copa del Mundo:

Me he cuestionado mucho si pude haber hecho algo más en la jugada, pero soy más de creer en el plan de Dios y que por algo han pasado las cosas así. Me viene a pasar justo a ocho meses del Mundial, entonces es un tiempo justo en el que puedo llegar o donde no

Festejo de uno de los goles de Huescas con el cuadro danés | Captura de pantalla

"Volveré más fuerte"

Huescas también ha hablado de lo que ha sido importante para él durante el tiempo que ha estado lesionado, pues asegura que de no contar con la presencia de su familia, quienes viajaron a Dinamarca con él, la mente le habría jugado algún truco.

También mencionó que sus compañeros de equipo también han tenido un papel fundamental en su recuperación, agregando también que los extraña, pues cuando sufrió la lesión se sentía en un buen momento futbolisticamente hablando, pues él quería aportar para los partidos que tenían con rivales importantes.