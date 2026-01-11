Los invencibles: la temporada perfecta del Arsenal

El Arsenal de Mikel Arteta atraviesa un momento cumbre en este 2026, consolidado como el principal candidato a conquistar la Premier League. La actual plantilla tiene la gran oportunidad de romper una sequía de títulos de liga que se ha extendido por casi 22 años. La afición se ilusiona con un nuevo campeonato y recuerda la manera en la que consiguieron el último: invictos.

Mikel Arteta | AP

¿Cómo fue la temporada de Los Invictos del Arsenal?

El mundo del futbol está lleno de historias que quedarán en el recuerdo para siempre y una de ellas es, sin dudas, la del 2003-04. Aquella campaña marcó un hito sin precedentes en la era moderna del balompié británico por la superioridad mostrada en cada jornada. El conjunto de Arsène Wenger fue el único equipo en consagrarse campeón en la Premier League sin conocer la derrota.

Cabe destacar que en la temporada 1888-89 el Preston North End también salió campeón invicto, pero en otra modalidad de torneo. Sin embargo, lo logrado por el equipo del norte de Londres en el siglo XXI posee una mística especial debido a la exigencia física actual. En ese torneo, los Gunners disputaron 38 fechas, al lograr 26 victorias y 12 empates totales.

Aquel plantel alcanzó la suma de 90 puntos y dejó en la segunda posición al Chelsea de Claudio Ranieri tras un dominio absoluto. Asimismo, los del norte de Londres terminaron como el equipo más goleador con 73 tantos a favor y con la valla menos vencida, pues recibieron solo 26.

Wenger con Arsenal | AP

Gracias a este hito, la prensa llamó a este equipo "Los Invencibles", apelativo que perdura hasta el presente en el imaginario popular deportivo. El grupo contó con la participación estelar de Thierry Henry, quien se consagró como el máximo goleador del campeonato con 30 anotaciones. "Tití" fue la punta de lanza de un esquema que priorizaba el talento sobre la especulación.

Además, este plantel imbatido tuvo la actuación destacada de Jens Lehmann en el arco y la seguridad de Sol Campbell junto a Kolo Touré. La elegancia de Patrick Vieira en el mediocampo se combinó con los extraordinarios aportes de Robert Pires y el neerlandés Dennis Bergkamp.

La historia se terminó de escribir el 15 de mayo de 2004, cuando los Gunners derrotaron 2-1 al Leicester en el Highbury Stadium. Fue el cierre perfecto para una trayectoria que desafió toda lógica competitiva en la liga más difícil del planeta. Por única vez, la Premier League otorgó una versión de oro de su trofeo por semejante hazaña histórica.

Mikel Arteta y la misión de entregar una nueva corona a los Gunners

Hoy, dos décadas después, el equipo de Arteta intenta emular la competitividad de aquel grupo legendario para devolver la gloria al Emirates Stadium. Aunque el invicto ya no es posible en esta campaña, el liderato actual devuelve el respeto internacional que el club merece. Los fans esperan que este 2026 sea el año donde la sombra de los héroes de 2004 finalmente encuentre sucesores.

Festejo | AP



