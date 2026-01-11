Manchester United cae en la FA Cup ante el Brighton y suma un nuevo fracaso

Manchester United abrió 2026 con una herida que profundiza una narrativa ya conocida. En Old Trafford, la FA Cup volvió a ser un escenario de frustración: Brighton se llevó la eliminatoria por 2-1 en la tercera ronda y dejó al gigante inglés fuera de competencia de manera temprana. El golpe no fue aislado, sino una nueva señal de un ciclo marcado por decisiones fallidas, urgencias deportivas y una identidad que sigue sin consolidarse.

El partido tuvo un inicio áspero para los locales. Brighton encontró premio rápido tras una jugada que expuso desajustes defensivos y un rebote que favoreció a Brajan Gruda, autor del primer tanto. Manchester United intentó recomponerse desde la posesión, pero careció de claridad en los últimos metros y mostró una ansiedad que condicionó su desarrollo colectivo.

Una eliminación que agrava el contexto

El traspié ante Brighton se inscribe en un marco estadístico que explica la dimensión del problema. Por primera vez en 44 años, Manchester United quedó eliminado en su primer partido tanto de la FA Cup como de la Copa de la Liga en una misma temporada, un registro que remite a la campaña 1981/82. Además, desde 2014 no se despedía del torneo más antiguo del mundo en una instancia tan temprana, un dato que refuerza la sensación de retroceso competitivo.

En lo individual, Lisandro Martínez fue protagonista involuntario del inicio adverso. Titular tras regresar de una prolongada inactividad, el defensor argentino logró evitar un gol en la línea luego de un cabezazo de Danny Welbeck, pero la acción terminó derivando en el rebote que Gruda capitalizó. Martínez salió reemplazado a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando el cuerpo técnico decidió modificar el esquema para sumar un mediocampista y asumir riesgos en el tramo final.

Transición sin respuestas claras

La eliminación también tuvo como telón de fondo el reciente despido de Rúben Amorim. El equipo fue dirigido de manera interina por Darren Fletcher, apenas días después de la salida del entrenador portugués, oficializada tras el empate ante Leeds en la Premier League. Más allá de los resultados, pesaron los conflictos internos y las diferencias con la dirigencia respecto al armado del plantel y las decisiones tomadas al cierre de 2025.

Esa falta de rumbo se reflejó en el campo. Manchester United mostró desconcierto tras el primer gol y estuvo cerca de recibir el segundo por un error en la salida del arquero Senne Lammens, quien se repuso de inmediato para evitarlo. Brighton, más ordenado, supo administrar los tiempos y encontró el golpe decisivo en el segundo tiempo.

El momento cumbre llegó a los 19 minutos del complemento. Danny Welbeck, surgido en Old Trafford, ingresó al área y sacó un zurdazo preciso que se coló en el ángulo superior derecho. El descuento de cabeza de Benjamin Šeško, ya en el cierre, apenas alcanzó para decorar el resultado y no modificó el desenlace.

La noche se cerró con un símbolo de inmadurez. Shea Lacey, ingresado en el segundo tiempo, fue expulsado por doble amonestación tras una reacción que el árbitro Simon Hooper sancionó sin titubeos. En paralelo, volvieron a surgir versiones sobre tensiones internas, como el cruce entre Amorim y Lisandro Martínez revelado por The Athletic, que expuso un vínculo deteriorado. La eliminación ante Brighton, así, no fue solo un partido perdido: fue otro capítulo de una crisis que sigue sin encontrar salida.

