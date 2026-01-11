Martinelli firma su reivindicación en Fratton Park en la victoria del Arsenal

El trayecto copero continuó para el conjunto del Arsenal con una noche que combinó tensión inicial y dominio progresivo. En una visita de trámite complejo, el líder de la Premier League resolvió su compromiso y aseguró su presencia en la cuarta fase del torneo más antiguo del futbol, con un marcador de 4-1 ante el Portsmouth y un hat-trick de Martinelli. .

El arranque del compromiso rompió cualquier guion previsto. Apenas transcurridos tres minutos, la escuadra local aprovechó una desatención y encontró la ventaja, desatando la ilusión en las gradas y obligando al visitante a ajustar su planteamiento desde muy temprano.

Gol de Martinelli I AP

Reacción inmediata y control total

La respuesta fue casi instantánea. Un error defensivo del cuadro anfitrión permitió la igualdad y cambió por completo la dinámica del encuentro. Desde ese momento, la posesión, el ritmo y las llegadas comenzaron a inclinarse hacia el bando visitante, que asumió el control sin caer en la precipitación.

FA Cup I AP

Con el partido ya bajo su mando, llegó el primer aviso serio del atacante sudamericano. Un balón detenido terminó en su remate de cabeza para poner cifras definitivas al primer tiempo parcial, inaugurando una actuación que marcaría el resto de la velada.

Antes del descanso, la diferencia pudo ampliarse, aunque una ejecución desde los once pasos terminó desviada. Ese fallo mantuvo con vida, de manera momentánea, al representativo del Championship, que se fue al vestidor todavía con margen para competir.

Victoria del Arsenal I AP

Una tarde resuelta desde el complemento

Tras la reanudación, el desarrollo no presentó variaciones. El cuadro dirigido por Mikel Arteta administró tiempos y espacios, y volvió a encontrar recompensa con otra aparición del extremo brasileño, ahora tras un envío preciso desde la banda para estirar la ventaja y encaminar la resolución.

El cierre llegó con la tercera anotación del mismo protagonista, nuevamente por la vía aérea y desde un tiro de esquina, sellando una actuación individual que definió el resultado y disipó cualquier duda restante sobre el desenlace.

Más allá del marcador, el compromiso sirvió para mostrar la rotación del plantel. El estratega español modificó casi por completo su alineación habitual, apostando por la amplitud de recursos y enviando un mensaje claro sobre la importancia que concede a esta competencia.

La jornada tuvo un trasfondo particular para el goleador de la noche. Tras días marcados por señalamientos derivados del duelo liguero ante Liverpool, el futbolista encontró en la FA Cup el escenario ideal para responder dentro del campo, transformando la presión en goles y guiando a los suyos a la siguiente ronda.