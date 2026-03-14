AEL Limassol cae ante Omonia Aradippou con Ochoa en la puerta

Se acabó la fase regular de la Primer División de Chipre donde AEL Limassol se lleva otro descalabro ante Omonia Aradippou en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del futbol chipreano.

AEL Limassol perdió 2-1 vs Omonia Aradippou l INSTA: @ael_fc_official

El primer tanto del partido llegó al minuto 22'. El Omonia Aradippou se fue al frente en el marcador tras un tiro de esquina muy cerrado al arco y apareció Giorgos Pontikos con un cabezazo certero que dejó el balón en las redes.

El partido transcurrió con el marcador 1-0, un partido donde no hubo mayores acciones tras el tanto de Pontikos. Guillermo Ochoa no fue tan exigido en esta parte, en la jugada del gol tras la buena marca no hubo mucho que pudiese hacer.

AEL Limassol muy desconectado

Hubo mucha desorganización por parte de Limassol, quienes no lograban conectar los pases y los toques con el balón no les eran suficiente. Guillermo Ochoa poco o nada fue exigido.

Guillermo Ochoa, arquero del AEL Limassol | IG:@yosoy8a

Al minuto 83' del partido llegó el empate de AEL Limassol con Forestieri quien remató de cabeza cerrado gracias a un pase filtrado por parte de Conceição que se la puso bien servida.

El gol del descuente

A prácticamente nada del cierre del partido, un desborde por derecha por Guadín metió un centro a primer palo que fue rematado de cabeza por Stavros georgiou y puso el 2-1 resultado final.