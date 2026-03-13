Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Primera División de Chipre: ¿Dónde y cuándo ver el partido AEL Limassol vs Omonia Aradippou?

Guillermo Ochoa y el AEL Limassol buscan la permanencia I IG:@ael_fc_official
Jorge Armando Hernández 12:14 - 13 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En RÉCORD te decimos como puedes disfrutar el encuentro correspondiente a la Primera División de Chipre entre AEL Limassol vs Omonia Aradippou

AEL Limassol perdió 2-1 ante Apollón en la jornada pasada y se encuentra en la séptima posición de la tabla. Junto con diez partidos ganados, tres empatados y doce perdidos que le acompañan al cierre de fase regular de la Primera División de Chipre. Omonia Aradippou por su parte tiene una situación similar en el tema del descenso.

Memo Ochoa busca mantener la estancia en la Primera División de Chipre | IG: yosoy8a

El equipo donde milita el arquero mexicano enfrenta su último partido previo al cierre de la primera fase del torneo por lo que un victoria es crucial por la permanencia.

Guillermo Ochoa con el AEL Limassol | IG:@yosoy8a

El partido pasado no fue fácil para el equipo donde milita Guillermo Ochoa, Apollón es el sublíder la clasificación y pintaba para ser un encuentro complicado. Además de que por los recientes conflictos bélicos, el partido se jugó a puerta cerrada.

Guillermo Ochoa, arquero del AEL Limassol | IG:@yosoy8a

El conjunto de Limassol busca seguir sumando punto en la clasificación y alejarse de zona de descenso para garantizar su estancia en la Primera División la siguiente temporada. La situación del Omonia no es muy diferente ya que se encuentran un puesto abajo del Limassol y compiten por mantener su categoría.

Sin importar el resultado que se de en el partido del fin de semana. ninguno de los dos equipos tiene posibilidad de seguir peleando por el campeonato. Guillermo Ochoa se ha ganado la confianza del técnico y es una pieza importantísima para AEL Limassol.

¿Dónde y cuándo ver el partido AEL Limassol vs Omonia Aradippou?

  • Fecha: 14 de marzo de 2026

  • Lugar: Alphamega Stadium

  • Horario: 9:00 hrs tiempo de México

  • Canal: Claro Sports, Canal Youtube Claro Sports

Últimos videos
Lo Último
16:02 Al-Qadisiya y Julián Quiñones le pegan al líder y se ponen a un punto de Champions
15:40 Acepta el reto: Ángel Sepúlveda no teme asumir el liderazgo del plantel de Chivas
15:39 Con misa y primer claquetazo inicia “El Renacer de Luna”, la nueva telenovela que llegará a Las Estrellas
15:38 América golpeado por las lesiones: 'Pato' Salas promete luchar por títulos para dedicarlos a Malagón y Dávila
15:26 ¿Qué le pasó a José Ángel Bichir? Actor es hospitalizado de emergencia en la CDMX
15:23 ¿Qué es el Rey de Reyes de AAA y quiénes han ganado la espada?
15:23 Atlético de San Luis vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J11 del Clausura 2026 de la Liga MX?
15:05 Sergio Bueno afirma que existe corrupción en Fuerzas Básicas del futbol mexicano
15:01 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el León vs Tijuana?
14:54 Hijo del Vikingo arremete contra Dominik Mysterio: “Ni sabe luchar. Solo sabe hablar”
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
13/03/2026
Al-Qadisiya y Julián Quiñones le pegan al líder y se ponen a un punto de Champions
Acepta el reto: Ángel Sepúlveda no teme asumir el liderazgo del plantel de Chivas
Futbol
13/03/2026
Acepta el reto: Ángel Sepúlveda no teme asumir el liderazgo del plantel de Chivas
Con misa y primer claquetazo inicia “El Renacer de Luna”, la nueva telenovela que llegará a Las Estrellas
Contra
13/03/2026
Con misa y primer claquetazo inicia “El Renacer de Luna”, la nueva telenovela que llegará a Las Estrellas
América golpeado por las lesiones: 'Pato' Salas promete luchar por títulos para dedicarlos a Malagón y Dávila
Futbol
13/03/2026
América golpeado por las lesiones: 'Pato' Salas promete luchar por títulos para dedicarlos a Malagón y Dávila
¿Qué le pasó a José Ángel Bichir? Actor es hospitalizado de emergencia en la CDMX
Contra
13/03/2026
¿Qué le pasó a José Ángel Bichir? Actor es hospitalizado de emergencia en la CDMX
¿Qué es el Rey de Reyes de AAA y quiénes han ganado la espada?
Lucha
13/03/2026
¿Qué es el Rey de Reyes de AAA y quiénes han ganado la espada?