Primera División de Chipre: ¿Dónde y cuándo ver el partido AEL Limassol vs Omonia Aradippou?

AEL Limassol perdió 2-1 ante Apollón en la jornada pasada y se encuentra en la séptima posición de la tabla. Junto con diez partidos ganados, tres empatados y doce perdidos que le acompañan al cierre de fase regular de la Primera División de Chipre. Omonia Aradippou por su parte tiene una situación similar en el tema del descenso.

Memo Ochoa busca mantener la estancia en la Primera División de Chipre | IG: yosoy8a

El equipo donde milita el arquero mexicano enfrenta su último partido previo al cierre de la primera fase del torneo por lo que un victoria es crucial por la permanencia.

Guillermo Ochoa con el AEL Limassol | IG:@yosoy8a

El partido pasado no fue fácil para el equipo donde milita Guillermo Ochoa, Apollón es el sublíder la clasificación y pintaba para ser un encuentro complicado. Además de que por los recientes conflictos bélicos, el partido se jugó a puerta cerrada.

Guillermo Ochoa, arquero del AEL Limassol | IG:@yosoy8a

El conjunto de Limassol busca seguir sumando punto en la clasificación y alejarse de zona de descenso para garantizar su estancia en la Primera División la siguiente temporada. La situación del Omonia no es muy diferente ya que se encuentran un puesto abajo del Limassol y compiten por mantener su categoría.

Sin importar el resultado que se de en el partido del fin de semana. ninguno de los dos equipos tiene posibilidad de seguir peleando por el campeonato. Guillermo Ochoa se ha ganado la confianza del técnico y es una pieza importantísima para AEL Limassol.

¿Dónde y cuándo ver el partido AEL Limassol vs Omonia Aradippou?