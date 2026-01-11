Juegos Olímpicos de Invierno: Estas son las figuras a seguir en la justa invernal

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, programados del 6 al 22 de febrero, se perfilan como una de las citas deportivas más atractivas del calendario internacional, con una combinación de sedes históricas, escenarios alpinos de primer nivel y una constelación de atletas listos para brillar sobre la nieve y el hielo en territorio italiano.

Entre las grandes figuras internacionales destaca la estadounidense Mikaela Shiffrin, quien buscará ampliar su legado como la esquiadora alpina más laureada de todos los tiempos, mientras que el regreso de Lindsey Vonn añade un componente emotivo y mediático a la competencia. En la rama varonil, el suizo Marco Odermatt llega como el rival a vencer, consolidado como el referente absoluto del esquí alpino en la actualidad.

Italia está lista para unos Olímpicos de Invierno que serán históricos

El patinaje artístico también concentra buena parte de los reflectores con Ilia Malinin como principal atractivo. El estadounidense, famoso por ser el primer patinador en aterrizar un cuádruple axel en competencia, parte como favorito al oro en la categoría varonil y representa la nueva generación que ha elevado el nivel técnico de la disciplina.

En el hockey sobre hielo, el regreso de los jugadores de la NHL garantiza un torneo de alto voltaje. Canadá aparece nuevamente como potencia dominante con figuras emblemáticas como Sidney Crosby y el explosivo Connor McDavid, quienes encabezan una lista de estrellas que prometen devolverle al certamen olímpico su máxima jerarquía competitiva.

Lindsey Vonn | AP

Italia, como nación anfitriona, contará con referentes capaces de pelear por medallas y conectar con el público local. Sofia Goggia en esquí alpino, Arianna Fontana en patinaje de velocidad en pista corta y la dupla de curling conformada por Stefania Constantini y Amos Mosaner representan la élite del deporte invernal italiano y la esperanza de protagonismo en casa.

En las disciplinas de snowboard y freestyle, la atención estará puesta en la china Eileen Gu, quien defiende su estatus como icono global del esquí acrobático, así como en la estadounidense Chloe Kim, líder indiscutida del halfpipe y una de las atletas más reconocidas de toda la justa invernal.

Mikaela Shiffrin | AP

La presencia hispana también tendrá un papel relevante. México acudirá con una delegación de cinco atletas, encabezada por el patinador artístico Donovan Carrillo y la experimentada esquiadora Sarah Schleper, acompañados por Allan Corona y Regina Martínez, con la meta de consolidar su crecimiento en el deporte de invierno. Por su parte, España competirá con opciones reales de protagonismo gracias a Queralt Castellet en snowboard, Lucas Eguibar en snowboard cross y Joaquim Salarich en esquí alpino.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.