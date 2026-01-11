Juegos Olímpicos de Invierno: todo lo que debes de saber de la justa en Milán

La justa invernal está por comenzar, con equilibrio de género y nuevas pruebas

Ana Patricia Spíndola Andrade
11 de Enero de 2026

Italia está lista para recibir los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, una edición que reunirá alrededor de tres mil deportistas en las ciudades de Milán y Corina. Será la tercera ocasión que Italia reciba esta justa, luego de hacerlo en 1956 en Cortina y en 2006 en Turín

¿Cuándo empiezan los Juegos Olímpicos de Invierno 2026? 

La Ceremonia de apertura está programada para el viernes 6 de febrero de 2026, aunque las actividades comenzarán desde el miércoles 4, con etapas previa del curling, el hockey sobre hielo y el snowboard. Serán dos largas semanas de competencias antes de la Ceremonia de clausura, programada para el domingo 22. 

Uno de los aspectos que hará de esta justa un evento histórico es que tendrá el mayor equilibrio de género de la historia, con más pruebas femeninas. En Sochi 2014, la participación femenina fue del 40 por ciento e incrementó a 47 por ciento para este año: mil 362 competidoras entre los dos mil 900 cupos que se entregaron. 

Además, habrá 50 pruebas femeninas en el programa, que estará conformado por ocho deportes y 16 disciplinas. "Hemos hecho un progreso significativo para cerrar la brecha de género en los Juegos Olímpicos de Invierno", declaró en su momento el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach

¿Cuáles son los deportes nuevos en Milan-Cortina 2026? 

El calendario incluye 116 eventos, ocho nuevos, dos incluidos de forma provisional y uno eliminado con respecto a Beijing 2022. El esquí de montaña hará su debut después de una exitosa competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Lausana 2020 y tendrá tres pruebas: sprints masculino y femenino y relevo mixto.

Los eventos de dobles en luge reemplazarán la prueba de dobles abierta y los moguls duales también se añadirán al esquí acrobático en ambas ramas; mientras que en la femenil se añadirá el trampolín largo individual en salto de esquí. El que salió del programa fue el evento mixto por equipos paralelos de esquí alpino, con las pruebas de mujeres y hombres como provisionales. 

Sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los de Milan-Cortina serán los primeros Juegos de invierno que se celebren en dos ciudades diferentes, dos regiones: Lombardía y Veneto, y dos provincias autónomas, Trento y Bolzano. A pesar de ello, la mayoría de las sedes -90 por ciento- eran espacios creados previamente o serán temporales. 

  • Estadio Giuseppe Meazza (San Siro): Ceremonia de Apertura 
  • Arena de Verona: Ceremonia de Clausura 
  • Olympia delle Tofane: esquí alpino en la rama femenina 
  • Stelvio Slope: esquí alpino en la rama varonil y esquí de montaña 
  • Razen-Antholz: biatlón 
  • Pista Eugenio Monti: deportes de deslizamiento 
  • Olympic Ice Stadium de Cortina: curling 
  • Val di Femme: saltos de esquí, combinación nórdica y esquí de fondo 
  • Milano Santagiulia Ice Hockey: hockey sobre hielo 
  • Rho Fiera Milano: patinaje de velocidad y hockey sobre hielo 
  • Unipol Forum: patinaje artístico 
  • Livigno: snowboard y esquí freestyle 
