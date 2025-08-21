River Plate vs Libertad EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Vuelta

La eliminatoria aterriza en el Monumental con el global empatado sin anotaciones
REDACCIÓN RÉCORD
| 2025-08-21
21 Ago, 2025

River Plate recibe este jueves 21 de agosto a Libertad en el Estadio Más Monumental, por la revancha de los Octavos de Final de la Copa Libertadores

 El equipo de Marcelo Gallardo arriba con confianza tras golear 4-2 a Godoy Cruz en el Clausura, donde es líder de la Zona B. En la ida ante Libertad igualó 0-0, por lo que buscará definir la serie en casa y meterse en los cuartos de final.

El Gumarelo viene de empatar 0-0 ante Olimpia en el torneo paraguayo, donde marcha sexto. En la Libertadores terminó segundo en su grupo detrás de San Pablo y ahora quiere dar el golpe en Núñez.

