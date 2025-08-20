Martín Demichelis, exentrenador de Rayados, señalado por supuesta relación extramarital

La carrera de Martín Demichelis no solo ha estado marcada por su paso por clubes históricos como River Plate o por su breve etapa como entrenador de Rayados de Monterrey, también por la turbulencia en su vida personal. En Argentina, el estratega argentino quedó envuelto en un escándalo extramarital que hoy vuelve a sacudir su nombre.

La protagonista de la polémica es Tania González Ledesma, azafata y fisicoculturista, quien recientemente rompió el silencio y confesó haber sido la tercera en discordia en la relación de Demichelis con la modelo Evangelina Anderson, madre de sus tres hijos y con quien estuvo más de 18 años.

La confesión de la azafata

En entrevista para el programa “A La Tarde” de América TV, González Ledesma detalló que conoció a Demichelis durante un vuelo privado de River Plate en 2023, cuando el argentino dirigía a los Millonarios. Según su testimonio, fue el propio entrenador quien buscó acercarse:

“Me preguntó cómo me llamaba y pidió un té. Luego se acercó y me pidió un mate. Antes de aterrizar me escribió en una computadora: ‘dame tu número de teléfono’”, relató la azafata.

El contacto no tardó en concretarse. Apenas hora y media después del vuelo, ambos se citaron en un hotel para su primer encuentro íntimo.

Una relación paralela que duró nueve meses

González Ledesma aseguró que la relación con Demichelis se prolongó durante casi nueve meses, pese a la agenda apretada del entrenador y sus propios vuelos. Incluso reveló que en una ocasión llegó a entrar “infiltrada” al hotel de concentración de River Plate para poder verlo.

“Se complicaba por el hecho de los partidos y mis vuelos, pero tratábamos de hacerlo lo más frecuente que se pueda”, dijo.

La azafata también expuso que Demichelis le confesó sentirse desgastado en su matrimonio: “Me contó que estaba mal con su relación. Que ya tenía problemas en el club y cuando llegaba a la casa tenía reproches”.

El pasado en Monterrey bajo la sombra del escándalo

Aunque la polémica estalló en Argentina, en México el recuerdo de Demichelis como entrenador de Rayados de Monterrey también estuvo marcado por altibajos. Su paso por el club regiomontano no dejó la huella esperada en lo deportivo, y ahora su nombre vuelve a aparecer en titulares, pero lejos de la cancha.

El escándalo de infidelidad, sumado a la separación definitiva de Evangelina Anderson, coloca nuevamente a Martín Demichelis en el centro de la controversia, demostrando que las turbulencias de su vida personal han sido tan mediáticas como las de su carrera en los banquillos.

