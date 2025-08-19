Milica promete video del debut de Ángel Avid: 'Hicimos lo que él quería"

La streamer argentina Milica sorprendió a sus seguidores al revelar que cumplió la apuesta que había hecho meses atrás: tras ganar su combate en Supernova Strikers, accedió a “debutar” a un fan llamado Ángel Avid.

En una transmisión realizada 24 horas después de la pelea, Milica confirmó que pasó un día completo con Avid y detalló cómo se desarrolló el encuentro.

Milica, ganadora en Supernova | X: @milica_yb

“Hoy pasé todo el día con Ángel Avid, ya se volvió antes de las 7:00 pm, se volvió para su pueblito, pero pasamos todo el día juntos e hicimos lo que él quería porque era su debut”, compartió.

Milica promete video con Ángel Avid

La creadora de contenido, visiblemente emocionada, adelantó que el momento quedó registrado en video y que sus seguidores podrán verlo próximamente en sus plataformas.

Milica confirma que cumplió con Ángel Avid y que grabaron contenido que podría ver la luz en uno o dos meses. 🔞 pic.twitter.com/LRe5S6ycfY — Terreno Viral (@terrenoviral) August 19, 2025

“Hicimos un videíto… no están preparados la verdad, quizás en un mes o dos lo pueda subir”, señaló.

Por su parte, Ángel Avid, quien se convirtió en protagonista inesperado de esta historia, ha optado por mantenerse en silencio respecto a lo sucedido, generando aún más expectativa en la comunidad digital.

Milica y Ángel Avida | CAPTURA DE PANTALLA

