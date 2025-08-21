¡Lo que todos querían ver! Milica publica video del debut de Ángel Avid

Llegó el momento esperado. La streamer argentina Milica cumplió con lo prometido y no solo se hizo cargo del “debut” de Ángel Avid, el joven fan que se hizo viral durante la previa y el post de Supernova, sino que lo publicó en un video en Youtube.

Desde el pasado la streamer generó grandes expectativas, con una publicación en Twitter. "Muchachos prendo en 30min perdón la demora me toy bañandooo, recién llego de arreglar unos asisten pendientes q tenía con el angel avid", escribió y poco después adelantó que el video se haría público.

Milica cumplió e hizo público el debut de Ángel Avid | CAPTURA

Milica publicó el debut del Ángel

Luego de las altas expectativas que generó su publicación, finalmente este jueves la argentina cumplió. Sin embargo, no fue lo que todos esperaban y el joven seguidor debutó pero en el ring.

Milica llevó al joven seguidor con el entrenador Cristian Grosz, quien le puso una rutina similar a la que ella realiza. Además, al final ambos subieron al ring e intercambiaron golpes con protecciones.

Ese fue el debut de Ángel Avid | CAPTURA

Así reaccionaron los seguidores

Los comentarios no se hicieron esperar y luego de la publicación del video, de inmediato surgieron comentarios en tono de burla. "El hombre que murió de pie", "No manches angel fue a debutar y termino con un régimen de entrenamiento XD", fueron algunos de los comentarios.

En su mayoría, los usuarios consideraron que era algo previsible, debido a la ambigüedad de la frase de Ángel Avid. Pero a pesar de las expectativas que cada persona generó, Milica cumplió con conocer al ganador de la dinámica que realizó.

Milica sí debutó a Ángel Avid, pero en el ring | CAPTURA