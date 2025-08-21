¿Quién es Milica, boxeadora amateur que prometió 'debutar' a fan?

La creadora de contenido, Milica obtuvo una gran relevancia en los últimos días tras su victoria en Supernova Strikers sobre Mercedes Roa, la cual tuvo un significado mayor por la promesa que hizo de ‘debutar’ a un fan si obtenía el triunfo.

¿Quién es Milica?

Micaela Ybañez cuenta con 4 millones de seguidores en redes sociales bajo el nombre ‘Milica’, y su contenido principal son rutinas de ejercicio, especialmente en Twitch, mientras que en Instagram muestra su día a día en su proceso de superación personal.

La creadora de contenido captó la atención en distintos espacios, incluso al colaborar con otros grandes influencias como Speed, quien visitó Argentina, país de Milica. A partir de su aparición con el streamer estadounidense tuvo un mayor impacto en redes.

¿Cuál fue la promesa de Milica con Ángel Avid?

En los últimos días, Milica obtuvo un foco mayor, pues realizó un video en TikTok, en el que aseguró que iba a hacer lo que dijera el comentario con más likes. Ángel Avid respondió para tener una cita con ella y tuvo más de dos millones de me gusta.

Ángel Avid acompañó a Milica a su pelea en el Palacio de los Deportes, y la streamer recordó que le cumplirá la promesa durante su discurso de victoria. Todo indica a que habrá una cita.

