Ricardo Pérez se burla de Gala Montes y los supuestos abusos hacia su madre

Supernova Strikers ha sido todo un éxito de audiencia tras los combates de Shelao vs Luis Pride; Mercedes Roa vs Milica; y Mario Bautista vs Westcol. Sin embargo, durante la transmisión lo que llamó la atención no fue el intercambio directo de golpes, sino una frase cargada de humor negro por parte de uno de los narradores.

Momentos antes de la tragedia

Sin embargo, previo al enfrentamiento entre Alana Flores y Gala Montes, ocurrió el momento que encendió la polémica.

Los analistas Carlos Aguilar "El Zar" y David Faitelson comentaban la pelea cuando Ricardo Pérez, integrante de La Cotorrisa, tomó la palabra con un comentario inesperado.

El comentario de Ricardo Pérez sobre Gala Montes

El comediante interrumpió a los narradores para referirse al supuesto pasado familiar de la actriz, diciendo entre risas:

"Se rumora que Gala practicó de joven con su mamá”.

La frase, cargada de humor negro, hacía alusión a rumores sobre conflictos de la actriz con su madre, lo que generó un silencio incómodo y reacciones inmediatas en redes sociales.

Ricardo Pérez diciendo que la Gula practicaba box con su mamá JAJAJAJAJAJAJAJA qué gozada, imagínate que la conocen en todo México por haber golpeado a su mamá 🤭 #Supernova pic.twitter.com/RQl1XZn5l8 — Q U E E N (@dimeperra) August 18, 2025

