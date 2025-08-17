¡Se queda sin cabello! Mario Bautista mandó a Westcol a la lona para ganar el combate

El cantante mexicano Mario Bautista sorprendió a propios y extraños al imponerse en el combate contra el streamer colombiano Westcol, dentro del evento Supernova Strikers Orígenes, celebrado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

La pelea fue una de las más esperadas de la noche, pues representaba la revancha que Westcol buscaba tras lo ocurrido en la Velada del Año V. Sin embargo, el cantante y youtuber mexicano se mostró superior.

Se enfrentaron por la cabellera | X

En un enfrentamiento de pocos momentos técnicos y muchos intercambios de golpes sin precisión, Bautista logró conectar un ataque decisivo en el segundo round, cuando faltaban apenas 22 segundos para que sonara la campana.

El colombiano cayó a la lona y, aunque logró levantarse antes de la cuenta de diez, terminó recargándose en las cuerdas, lo que obligó al referee a detener la pelea y decretar el triunfo de Mario Bautista por nocaut técnico (TKO).

Westcol pierde la apuesta y deberá raparse

Más allá del resultado deportivo, la pelea tenía un condimento especial: Westcol había apostado su cabellera antes del combate. Con la derrota consumada, el streamer colombiano tendrá que cumplir la promesa y raparse la cabeza, generando expectativa en redes sociales sobre cómo reaccionará su comunidad.

Ganó por KO técnico | X

Supernova Strikers Orígenes, un espectáculo lleno de emociones

El evento Supernova Strikers Orígenes reunió a miles de fanáticos en el Palacio de los Deportes y se consolidó como uno de los espectáculos más comentados del fin de semana, con la pelea entre Mario Bautista y Westcol como uno de los momentos más virales.

