¿Quién es Ángel Avid y cuál fue la promesa que le hizo Milica si ganaba en Supernova Strikers?

La streamer argentina, Milica ganó su combate ante Mercedes Roa, pero ella no fue la única ganadora, sino que también un fan, que aparentemente obtuvo una cita con ella tras este logro.

¿Cuál fue la promesa de Milica con Ángel Avid?

Milica realizó un video en TikTok, en el que aseguró que iba a hacer lo que dijera el comentario con más likes. Ángel Avid respondió para tener una cita con ella y tuvo más de dos millones de me gusta.

Ángel Avid acompañó a Milica a su pelea en el Palacio de los Deportes, y la streamer recordó que le cumplirá la promesa durante su discurso de victoria. Todo indica a que habrá una cita.

Milica vence a Mercedes Roa

Milica obtuvo el triunfo sobre la creadora de contenido mexicana, Mercedes Roa, quien se dedica a hacer videos de futbol. La argentina hizo valer su experiencia para llevarse el cinturón de Supernova.

Más allá del triunfo en el ring, la historia entre Milica y su fan ha generado gran revuelo en redes sociales, donde miles de seguidores esperan que se cumpla la prometida cita. La argentina no solo se llevó un cinturón, sino que también protagonizó uno de los momentos más virales de Supernova Strikers.

