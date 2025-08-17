Logan Paul se casó con Nina Agdal: Así fue la boda de la estrella de WWE

La estrella de las redes sociales y luchador de WWE, Logan Paul contrajo matrimonio este fin de semana con la modelo danesa Nina Agdal. A través de sus redes sociales, ambos famosos compartieron algunas imágenes del momento en el que oficializaron su familia, a pesar de ya tener una hija en común.

Los nuevos esposos mostraron su felicidad en redes sociales | IG: @loganpaul

Mr. y Ms. Paul

La enamorada pareja hizo oficial para todos sus fans la unión entre ambos con un mensaje bastante simple, pero a la vez contundente. "Mr. and Mrs. Paul", se puede leer en la red social de los influencers, acompañado de dos lindas fotografías tomadas el día de su boda.

Por el momento no se sabe quiénes fueron los invitados famosos que tuvo el evento, solamente se ha podido observar en publicaciones de otros involucrados, como su hermano, el polémico Jake Paul, algunos videos y fotos que muestran que la celebración fue bastante grande.

Logan Paul será uno de los rivales de John Cena en su gira de retiro, específicamente en Clash in Paris será el lugar en el que se de el 'choque' entre ambos.

Nina Agdal, la dueña del corazón de Logan

Nina Agdal es una modelo reconocida a nivel mundial de nacionalidad danesa, bastante conocida por su incursión en el mundo de la moda. Nació en 1992 y sus primeras apariciones públicas, mismas que la hicieron 'saltar' a la fama, se dieron cuando comenzó a aparecer en la revista Sports Illustraded Swimsuit; ha trabajado también para marcas importantes como Victoria's Secret, Billabong y Macy's.

La relación que sostiene con Logan Paul comenzó en 2022, su compromiso fue anunciado en julio de 2023 y llegado el mes de septiembre de 2024, se convirtieron en padres por primera vez al traer al mundo a su única hija.

La familia Paul celebrando navidad | IG: @ninaagdal

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Microman al ataque! Los mejores memes de la aparición del luchador