¿Taylor Swift al Halftime Show? Las pistas que dio la artista

La NFL ya comenzó su pretemporada y los fanáticos del futbol americano cuentan los días para el inicio de la Temporada Regular 2025. Sin embargo, no solo los seguidores del deporte están atentos: el Super Bowl LX, que se celebrará en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, genera expectativa también por el esperado Show de Medio Tiempo.

Taylor Swift, la favorita para el Halftime Show

En los últimos meses, el nombre de Taylor Swift ha sonado con fuerza como candidata a encabezar el espectáculo musical más visto del mundo. La estrella del pop, que actualmente mantiene una relación con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, ha sido constantemente vinculada al evento gracias a sus éxitos globales y a la enorme base de fans que la acompañan en cada paso de su carrera.

Taylor y Travis|

El guiño en el podcast de los hermanos Kelce

Las especulaciones crecieron después de que Taylor apareciera en el podcast New Heights, conducido por Travis y su hermano Jason Kelce. En la conversación, la cantante habló de una curiosa obsesión con la masa madre.

"Estamos muy metidos en una obsesión con la masa madre que se había apoderado de mi vida. Travis me pidió a principios de este verano que le enviara dos panes de masa madre", comentó Taylor.

La frase desató la euforia de Jason Kelce y, al mismo tiempo, de millones de fanáticos que interpretaron esas palabras como una referencia directa a Sourdough Sam, la mascota de los 49ers. Cabe recordar que “Sourdough” significa precisamente masa madre en inglés.

Taylor Swift | AP|

