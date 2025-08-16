¡Cabellera vs cabellera! El perdedor entre Westcol y Mario Bautista perderá el cabello

A solo unas horas de que se lleve a cabo el evento de boxeo más importante entre gente de boxeo y del medio en México, el streamer Westcol y el cantante Mario Bautista, acordaron cuáles eran los términos de su pelea.

Conferencia de prensa de Supernova I @supernovaboxing

El cabello en juego

“Me pensé lo de la calviada, pero dije vamos”, dijo Westcol en la entrevista durante el evento de prensa previo a la pelea.

El youtuber, Berth Oh, llevó la conferencia de prena previa a la pelea y confirmó que ambos peleadores darán todo arriba del ring, ya que ambos están comprometidos en el boxeo y ninguno quiere perder su cabello.

Mario Bautista entrenando I @supernovaboxing

Por su parte, el cantante Mario Bautista se limitó a solo sonreír y chocar los puños con Westcol, señal que confirmó su decisión de seguir adelante con el reto en la pelea del próximo domingo para el vento Supernova Orígenes.

