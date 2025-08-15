¡Aún tiene la magia! Así fue el golazo de Cuauhtémoc Blanco en el Clásico de Leyendas

El exfutbolista mexicano causó sensación en redes sociales con su anotación
Álex Martínez
| 2025-08-15
¡Aún tiene la magia! Así fue el golazo de Cuauhtémoc Blanco en el Clásico de Leyendas
Así fue el golazo de Cuauhtémoc Blanco en el Clásico de Leyendas
|
IMAGO7
El exfutbolista mexicano causó sensación en redes sociales con su anotación
Álex Martínez
| 15 Ago, 2025

El exfutbolista mexicano, Cuauhtémoc Blanco causó sensación en redes sociales luego de realizar un golazo en el Clásico de Leyendas. 'Cuauh' hizo una panenka en un tiro libre que recordó su calidad como jugador.

IMAGO7&nbsp;

El golazo de Cuauhtémoc Blanco

La leyenda del América demostró su experiencia al cobrar de una forma "elegante" un tiro libre en el partido ante las figuras de Chivas. La anotación emocionó a todos los asistentes del encuentro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una publicación compartida por Diario RÉCORD (@record_mexico)

El exfutbolista mexicano se caracterizó por su atrevimiento en momentos importantes y en jugadas de este tipó, donde normalmente destacaba su calidad con el pie.

Retirado desde 2016, cuando recibió el homenaje del América, Blanco continúa con destellos que emocionan a la afición, especialmente a aquellos que se convirtieron en fans. 

IMAGO7&nbsp;

También te puede interesar: ¡Manchado! Tuca Ferretti adelanta nuevo apodo para burlarse de Allan Saint-Maximin
 

Futbol
Mas sobre:
Futbol

Notas Relacionadas

 