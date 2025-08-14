‘Ponle una chin…’: Adrián Marcelo apoya a Alana Flores en pelea contra Gala Montes

Continúa la larga espera para el evento de Supernova Orígenes y aunque el evento cada vez está más cerca, las polémicas y decoraciones dan de qué hablar, principalmente con la pelea estelar de la noche entre Alana Flores y Gala Montes.

Adrian Marcelo y Alana juntos

Desde que se hizo público el combate entre la streamer, Alana Flores y la cantante Gala Montes, uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el polémico Adrián Marcelo, quien no deja pasar la oportunidades para mandarle apoyo a Alana.

El pasado miércoles, al terminar su conferencia de prensa entre Alana y Gala, la streamer publicó en su red social X, que la cantante Gala le colmó la paciencia, a lo que Marcelo una vez más se pronunció al respecto para pedirle a Alana un polémico favor.

“Haz lo que sabes y ponle una chinga, para que no le queden ganas de abrir el hocico de caballo, NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás. Éxito, Alana”, se lee en el comentario de Marcelo a la publicación de Alana.

Mientras que unas personas se fueron encima de Adrián por el mensaje, Alana por su parte le respondió, asegurando que más que ganar la pelea, está impondrá condiciones de manera excepcional.

Arderá el Palacio de los Deportes

A solo unos días de que suene la campana en el Palacio de los Deportes, las peleadoras tuvieron su careo final durante una conferencia de prensa, dirigida por el siempre polémico David Faitelson.

En la conferencia, ambas peleadoras no dejaron pasar la oportunidad de lanzarse comentarios sobre distintas circunstancias, situación que molestó a ambas a tal punto de insultarse con temas más personales, dejando las cosas calientes previo a que choquen los guantes.

Poster del evento Supernova Origenes | CAPTURA DE PANTALLA

