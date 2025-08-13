La verdadera razón por la que Vaca no narró el América vs Querétaro

Una de las grandes sorpresas de la Jornada 4 del Apertura 2025, fue la ausencia de Andrés Vaca en la narración del América vs Querétaro, pues ya es una figura recurrente en las transmisiones de los partidos de las Águilas.

IMAGO7

Los rumores apuntaban a que se trataba de un castigo por criticar a la directiva del América, además de otras teorías para explicar su ausencia. “Toda la responsabilidad del presente que vive América es de la directiva. Varios refuerzos han quedado lejos de las expectativas y hoy se nota. Desde el bicampeonato se fueron piezas clave y no llegaron reemplazos del mismo calibre”, escribió Vaca hace unos días.

¿Por qué Vaca no narró el América vs Querétaro?

Sin embargo, fuentes al interior de Televisa confirmaron a RÉCORD que la verdadera razón de la ausencia de Andrés Vaca en el América vs Querétaro, es porque pidió vacaciones para estar con su hijo, quien está próximo a cumplir años (16 de agosto), por lo que se da estos días para festejarlo.

CAPTURA

¿Qué dijo Andrés Vaca sobre su ausencia?

Andrés Vaca hizo crecer las dudas sobre el tema con los recientes comentarios en su podcast, en el que mencionó. “No puedo opinar de lo que pasó este fin de semana. Solo quiero mandarle un mensaje a toda la afición americanista: gracias por su apoyo”, dijo el narrador.

América jugará ante Tigres en la siguiente jornada, un duelo clave para las Águilas de mantener un ritmo positivo en estas primeras fechas del Apertura 2025, luego de la decepción vivida en la Leagues Cup, en donde quedaron eliminados.

IMAGO7

También te puede interesar: ¿Es el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez el más caro de la historia?