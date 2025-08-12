¿Es el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez el más caro de la historia?

El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina Rodríguez se ha convertido en el centro de atención mundial. No solo destaca por su diseño y belleza, sino también por su impresionante valor estimado: entre 10 y 12 millones de euros (aproximadamente 130 millones de pesos mexicanos).

La sortija cuenta con un diamante central de 40 quilates, incrustaciones adicionales y el exclusivo diseño Cartier 1895, lo que la coloca entre las joyas más exclusivas jamás vistas. Este anillo ha sido comparado con piezas históricas como la que Richard Burton regaló a Elizabeth Taylor.

La gran pregunta es inevitable: ¿estamos ante el anillo de compromiso más caro de todos los tiempos?

El récord histórico: el anillo de Elizabeth Taylor

Aunque el anillo de Georgina Rodríguez es extraordinario, el título del más caro en la historia sigue perteneciendo a la legendaria actriz Elizabeth Taylor. En 1968, Richard Burton le regaló una creación del joyero francés Cartier que incluía el famoso diamante Krupp de 33.19 quilates, corte Asscher, reconocido por su brillo único y un valor estimado de 8,8 millones de dólares.

Esta pieza se convirtió en un símbolo de lujo y romance en Hollywood, y todavía es considerada la joya más costosa jamás entregada como anillo de compromiso.

Otros anillos millonarios que han hecho historia

A lo largo de los años, varias celebridades han recibido anillos de compromiso con precios dignos de museo:

Mariah Carey y James Packer (2016) : Un diamante esmeralda de 35 quilates diseñado por Wilfred Rosado, valorado en 8 millones de dólares .

Kim Kardashian y Kanye West (2013 y 2016) : Primero un diamante cojín D-Flawless de 15 quilates y después uno de corte esmeralda de 20 quilates, ambos de Lorraine Schwartz , superando los 8 millones de dólares .

Beyoncé y Jay-Z : Un diamante de corte esmeralda de 18 quilates, también de Lorraine Schwartz , estimado en 5 millones de dólares .

Jennifer Lopez y Ben Affleck (segundo compromiso) : Un raro diamante verde de 8.5 quilates de Rahaminov Diamonds , valorado en 5 millones de dólares .

Paris Hilton y Paris Latsis: Un diamante amarillo canario de 24 quilates con un coste de 5 millones de dólares.

Aunque el anillo de Georgina Rodríguez podría rivalizar con el de Elizabeth Taylor en precio y exclusividad, los registros históricos mantienen a la actriz como la portadora del anillo de compromiso más caro de la historia. Sin embargo, si las estimaciones más altas del valor de la joya de Georgina se confirman, podríamos estar ante un nuevo récord mundial en el mundo de las joyas de compromiso.

