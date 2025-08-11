Insólito error del Barça con la camiseta de Nicki Nicole que se volvió viral

Una desafortunada situación se vivió el pasado domingo cuando el FC Barcelona jugó el Trofeo Joan Gamper en contra del Como 1907, todo esto debido a que el equipo blaugrana contó con unos invitados bastante especiales para poder ver el partido desde el palco de honor: Bizarrap y Nicki Nicole, con quien se relaciona el mencionado error.

Marcus Rahsford viviendo sus primeros minutos como culé | IG: @fcbarcelona

Mala ortografía blaugrana

Cuando el presidente del Barca, Joan Laporta recibió a los dos artistas en los vestidores, fue el momento en el que se vio el error, ya que primero presentó a Bizarrap, con un jersey que portaba su nombre en la espalda; sin embargo, lo siguiente fue la presentación de la camiseta de regalo para la cantante argentina, de quien se presume sostendría una relación amorosa con Lamine Yamal.

El error en la playera de Nicole es simple, pero igualmente incómodo, la impresión de su nombre dice "Nicky", cuando en realidad se escribe "Nicki". Aunque la equivocación radica en una sola letra, la artista hizo saber que no le gustó que no escribieran bien su nombre, pues en las fotos publicadas en redes sociales, se puede ver cómo al darse cuenta de ello, prefirió voltear la camiseta para que solamente se viera el frente de la misma.

¿Invitada especial del nuevo '10'?

En las más recientes semanas, surgió el rumor de que la nueva conquista de Lamine Yamal sería precisamente la cantante argentina Nicki Nicole, rumor que creció potencialmente a partir de haberla visto siendo parte de la fiesta de cumpleaños número 18 del jugador blaugrana, sumado a que fuera precisamente ella una de las dos invitadas estelares para el partido ante el Como 1907.

El juego al final terminó en una aplastante victoria por parte del Barcelona por un marcador final de 5-0 con doblete incluido de Lamine; con ello, la temporada para los culés ha iniciado su curso, teniendo en mente algunos objetivos y revanchas tanto grupales como personales.

Lamine Yamal luciendo su nuevo número | IG: @fcbarcelona

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: Cómo nació su romance y los momentos que marcaron su relación