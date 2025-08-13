¿Otro bicampeonato? Los mejores memes del regreso de Cocca a Atlas

Diego Cocca está oficialmente de vuelta con Atlas. Tras varios años de fracasos con varios equipos, incluyendo la Selección Mexicana, el entrenador argentino vuelve con los rojinegros para buscar conseguir un nuevo titulo, o aún mejor, conseguir otro bicampeonato histórico.

El DT regresa a los zorros como una verdadera leyenda. Cocca fue quien finalmente logró poner fina a una racha de 70 años sin un campeonato de Liga. Ante esto, los aficionados no dudaron dos veces en expresar su felicidad por tener de vuelta al estratega.

Tras la contratación de Cocca, los fanáticos llenaron las redes de comentarios, incluyendo memes y comentarios graciosos. A continuación, te presentamos una recolección de los mismos.

Vuelve el arquitecto del sueño de la mayoría de nosotros.

El que nos regalo al mejor Atlas de la historia y al que le debemos todo.



Bienvenido Diego, te extrañamos mucho!



A trabajar nuevamente y crear un Atlas sólido, sabemos que tu puedes!



Vení vení, canta conmigo! pic.twitter.com/IPTSkorwPl — Lorenz GT ☢ 🇲🇽 🦊 (@TrevPhIndust) August 12, 2025

11 de agosto del 2020: Llega Diego Cocca al Atlas.



12 de agosto del 2025: Llega Cocca por su the last dance.



CABRONES, SE VIENE 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hG5g0X1Ig1 — Saint (@SaintSaw0) August 12, 2025

