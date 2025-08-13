¿Otro bicampeonato? Los mejores memes del regreso de Cocca a Atlas

Diego Cocca está oficialmente de vuelta con Atlas. Tras varios años de fracasos con varios equipos, incluyendo la Selección Mexicana, el entrenador argentino vuelve con los rojinegros para buscar conseguir un nuevo titulo, o aún mejor, conseguir otro bicampeonato histórico. 

El DT regresa a los zorros como una verdadera leyenda. Cocca fue quien finalmente logró poner fina a una racha de 70 años sin un campeonato de Liga. Ante esto, los aficionados no dudaron dos veces en expresar su felicidad por tener de vuelta al estratega.

Tras la contratación de Cocca, los fanáticos llenaron las redes de comentarios, incluyendo memes y comentarios graciosos. A continuación, te presentamos una recolección de los mismos.

